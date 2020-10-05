Статистика коронавируса в Украине на 5 октября: впервые за 6 дней выявили менее 4000 случаев

По состоянию на понедельник, 5 октября, в Украине заболели коронавирусом 3 774 человек (сутками ранее – 4 140). Последний раз о менее четырех тысяч инфицированных за сутки сообщалось 29 сентября. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

За прошедшие сутки умерли 33 больных COVID-19 (сутками ранее – 44), выздоровели 1 145 пациентов (1 370).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 230 236 заболевших, 4 430 умерших и 101 252 выздоровевших.

За истекшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали в Харьковской (446, Сумской (282), Донецкой (226) областях и Киеве (286).

За этот период меньше всего заболевших в Кировоградской (5) и Луганской (6) областях.

Динамика по регионам:

– Харьковская область – 20 964 заболевших (+446 за сутки);

– Львовская – 21 294 (100);

– Черновицкая – 15 286 (163);

– Одесская – 14 729 (190);

– Киев – 24 736 (286);

– Ивано-Франковская – 14 345 (113);

– Тернопольская – 14 421 (126);

– Ровенская – 13 248 (141);

– Закарпатская – 10 219 (51);

– Киевская – 9918 (166);

– Волынская – 8734 (143);

– Винницкая – 6822(106);

– Житомирская – 6934 (185);

– Хмельницкая – 6968(167);

– Днепропетровская – 7134 (203);

– Черниговская – 4677 (82);

– Сумская – 5453 (282);

– Черкасская – 4550(70);

– Запорожская – 4630 (123);

– Николаевская – 3819 (169);

– Донецкая – 4413 (226);

– Полтавская – 2965 (153);

– Кировоградская – 1184 (5);

– Херсонская – 1496 (69);

– Луганская – 1294 (6).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 3 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 24, 94% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 17 773. Было проведено 19 402 ПЦР-тестирований.

В ближайшие месяцы число новых заболевших коронавирусом может колебаться в пределах от 7 000 до 9 000 случаев в сутки. Такой прогноз обнародовал глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт.