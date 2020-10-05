В Запорожье изъяли наркотики на 24 миллиона гривен

Двух жителей Запорожья задержали по подозрению в изготовлении и сбыте психотропных наркотиков в больших масштабах, сообщают в пресс-службе Нацполиции. В заявлении говорится, что мужчины создали две лаборатории, где и запустили производство наркотиков. Клиентов они находили через Telegram, а “продукцию” им отправляли по почте.

Во время обысков в жилищах, лабораториях и авто подозреваемых представители правоохранительных органов нашли 100 килограммов и 550 литров прекурсоров, более 15 килограммов метадона и амфетамина, 70 “марок” и психотропные “соли”, расфасованные в пакеты с застежками. По данным Нацполиции, у мужчин изъяли наркотических веществ на 24 млн гривен.

Наркоторговцы задержаны, а их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотиков) УКУ. Подозреваемые могут оказаться в тюрьме на срок до 10 лет, а их имущество арестуют и конфискуют.

Напомним, в Лукьяновском СИЗО наркотики перебрасывали с помощью квадрокоптера.