В Лукьяновское СИЗО перебрасывали наркотики с помощью квадрокоптера

Оператор квадрокоптера был неоднократно судим и находился в розыске.

В Киеве полицейские поймали 32-летнего мужчину, который пытался с помощью квадрокоптера передать наркотики в Лукьяновское СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В ходе первоочередных следственных действий полицейские изъяли у злоумышленника дрон, мобильный телефон, более 40 пакетов с, вероятно, наркотическим веществом и несколько пластинок с таблетками", – сказано в сообщении.

Мужчина был ранее неоднократно судим за совершение различных имущественных преступлений: кражи, мошенничества, незаконное завладение автотранспортом и наркопреступления.

Кроме того, на момент задержания он находился в розыске полицией Киевской области за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, ранее правоохранители полиции Киева разоблачили крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и нарколабораторию.

Также СБУ задержала двух торговцев наркотиками, которые наладили доставку марихуаны в Россию с помощью дронов.