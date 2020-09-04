"Януковичу от Кузьмука". В Киеве задержали полицейского-наркоторговца с пистолетом экс-президента

"Януковичу от Кузьмука". В Киеве задержали полицейского-наркоторговца с...

Подаренный Януковичу пистолет/фото: пресс-служба прокуратуры Киева, Facebook

Полицейский попался на горячем: при себе у него нашли 40 граммов кокаина стоимостью в 70 тысяч гривен. А еще пистолет, на котором выгравировано: "Януковичу В.Ф. от министра обороны Украины Кузьмука".

В Киеве во время обыска у полицейского, подозреваемого в торговле наркотиками, обнаружили пистолет, принадлежавший, судя по дарственной надписи, бывшему президенту Виктору Януковичу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Полицейского, который оказался инспектором следственного отдела одного из управлений полиции Киева, подозревают в сбыте амфетамина и МДМА (психоактивное соединение амфетаминового ряда, в просторечии экстази).

Полицейский занимался сбытом наркотиков в крупных размерах

Полицейский  занимался сбытом наркотиков в крупных размерах

Задержали копа в четверг, 3 сентября, после очередной сделки, и изъяли у него около 40 граммов белого порошка, по словам самого задержанного - кокаина. За продажу этого наркотика инспектор получил 70 тысяч гривен.

У полицейского обнаружили большую партию оружия
У полицейского обнаружили большую партию оружия

Во время обыска по месту жительства полицейского, в его служебном кабинете и автомобиле изъяты наркотики, оружие и более тысячи боеприпасов.

Наркотические вещества полицейский выращивал по месту жительства

Травку полицейский выращивал на собственной "ферме"

 

Патронов оказалось тоже больше, чем достаточно

Патронов оказалось тоже больше, чем достаточно

Задержанному уже сообщили о подозрении, а в суд направили ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности. Полицейскому грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители полиции Киева разоблачили крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и нарколабораторию.

Также СБУ задержала двух торговцев наркотиками, которые наладили доставку марихуаны в Россию с помощью дронов. 