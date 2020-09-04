"Януковичу от Кузьмука". В Киеве задержали полицейского-наркоторговца с пистолетом экс-президента

Полицейский попался на горячем: при себе у него нашли 40 граммов кокаина стоимостью в 70 тысяч гривен. А еще пистолет, на котором выгравировано: "Януковичу В.Ф. от министра обороны Украины Кузьмука".

В Киеве во время обыска у полицейского, подозреваемого в торговле наркотиками, обнаружили пистолет, принадлежавший, судя по дарственной надписи, бывшему президенту Виктору Януковичу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Полицейского, который оказался инспектором следственного отдела одного из управлений полиции Киева, подозревают в сбыте амфетамина и МДМА (психоактивное соединение амфетаминового ряда, в просторечии экстази).

Полицейский занимался сбытом наркотиков в крупных размерах

Задержали копа в четверг, 3 сентября, после очередной сделки, и изъяли у него около 40 граммов белого порошка, по словам самого задержанного - кокаина. За продажу этого наркотика инспектор получил 70 тысяч гривен.

У полицейского обнаружили большую партию оружия

Во время обыска по месту жительства полицейского, в его служебном кабинете и автомобиле изъяты наркотики, оружие и более тысячи боеприпасов.

Травку полицейский выращивал на собственной "ферме"

Патронов оказалось тоже больше, чем достаточно

Задержанному уже сообщили о подозрении, а в суд направили ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности. Полицейскому грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители полиции Киева разоблачили крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и нарколабораторию.

Также СБУ задержала двух торговцев наркотиками, которые наладили доставку марихуаны в Россию с помощью дронов.