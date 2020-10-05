Большую часть Украины зальет дождями, - Укргидрометцентр

Жителей Украины в ближайшие трое суток, с 6 по 8 октября, ждут обильные дожди. Лить не будет, в основном, на востоке и юге. В других же частях страны осадки будут сильными, местами – с грозой. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил Укргидрометцентр.

«Завтра в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, в последующие двое суток в Украине, кроме востока и юго-востока, временами дожди, отдельные грозы. В большинстве северных, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Одесской областях местами значительные дожди», - отметили синоптики.

Ветер в этот период - юго-восточный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14 градусов, на побережье морей до 18 градусов. Ближайшей ночью в восточных областях 5-10 градусов, а днем 17-22. На юге и востоке страны до 24 градусов. В четверг в западной части 12-18 градусов.

Украинские спасатели также предупредили о повышении уровней воды 6 октября на реках центральной и восточной части Закарпатской области. Ожидается подъем на 0,3-1 метр над текущими уровнями, в пределах русел рек, без негативных последствий.

В Киеве 6 октября будет облачно, но без существенных осадков. Разве что после местами могут пройти осадки, считает синоптик Наталья Диденко.

«Ветер остается южный и периодически, внезапно, порывистый. Температура воздуха ночью составит 13 - 15 градусов, а завтра днем ​​в Киеве потеплеет до 20 градусов. В дальнейшем воздух станет свежее на 2-4 градуса, пойдет атмосферный фронт, который будет тянуть за собой небольшие или умеренные дожди», - написала она у себя в Facebook.

Напомним, что в конце октября испортится космическая погода. 25 числа ожидается магнитная буря второго уровня мощности.