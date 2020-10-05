В октябре Украину накроет череда магнитных бурь

В конце октября космическая погода резко ухудшится на пять дней подряд. Пик затяжной магнитной бури, которая начнется 21 октября, придется на 25 число. В этот день ожидается геомагнитный шторм средней силы. Такой прогноз сделали эксперты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Возбуждение магнитосферы Земли начнется еще раньше, 20 октября, и полностью завершится 28 октября.

Напомним, самая сильная в 2020 году магнитная буря произошла в ночь с 27 на 28 сентября. Колебания магнитного поля начались за три дня до пика, 24-25 сентября. В это время индекс геомагнитной активности резко увеличился от спокойного уровня 1-2, на котором преимущественно находился последние месяцы, до значений 4-5, соответствующих возмущенному магнитному полю, а также бурям слабого уровня. В таком возмущенном состоянии магнитное поле Земли провело трое суток - до ночи 27-28 сентября, когда амплитуда колебаний возросла примерно в два раза до значений, соответствующих уровню 6 шкалы. Это стало рекордным значением с октября 2019 года — именно тогда, 25-26 октября, последний раз регистрировались возмущения сравнимой амплитуды.

Магнитные бури представляют собой колебания земного магнитного поля, вызванные вспышками и иными явления на Солнце. Они приводят к выбросам вещества в межпланетное пространство, которые иногда достигают нашей планеты и наносят удар по магнитному полю, вызывая его колебания и, как следствие, бури. Второй причиной бурь может быть изменение скорости солнечного ветра - потока плазмы, который обдувает Землю и находится в равновесии с ее магнитным полем. Если скорость солнечного ветра меняется, то есть он выходит из равновесия и устойчивость и магнитное поле Земли.

Согласно данным ученых, сейчас Земля проходит через обширную область возмущенного солнечного ветра со сложной структурой скорости и плотности. Это вызывает возмущения земного поля.

Мощный геомагнитный шторм способен выводить из строя спутники и электрические приборы. Более же слабый – вызывать головные боли, недомогание и сонливость у людей. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В 2017 году на Земле произошла самая сильная за последние две декады магнитная буря.