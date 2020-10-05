На продаже комфортных мест в камерах украинских СИЗО выручили первый миллион

На продаже мест в платных камерах следственных изоляторов(СИЗО) заработали первый миллион гривен. Большую часть денег получили от Лукьяновского СИЗО. Средства направляют на ремонт бесплатных камер. Об этом 5 октября, по пути на саммит Украина - ЕС, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Сегодня платные камеры в следственных изоляторах заработали свой первый миллион гривен! Однозначный чемпион – государственное учреждение "Киевский следственный изолятор" заработавшее (и эффективно тратит на ремонты бесплатных камер) 621 тысячу 507 гривен", – написал он на своей странице в Facebook.

В Украине платные камеры в СИЗО начали появляться в мае 2020 года. Первым стало Лукьяновское СИЗО. Это пилотный проект, который продлится до 31 декабря 2021 года. Если он покажет свою пользу, то такая практика в Украине станет постоянной.

Также любой желающий может купить подарочные сертификаты на оплату платных камер в украинских СИЗО. Срок действия – 6 месяцев с момента покупки.