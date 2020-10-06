Украина собирается закупить у Турции полсотни Bayraktar и открыть собственное производство

В Украине может появиться модернизированное производство турецких Bayraktar TB2. А пока переговоры в этом направлении ведутся, Минобороны собирается закупить почти полсотни турецких летательных аппаратов.

Об этом сообщил генеральный директор компании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря.

"Итак, Украина планирует получить 48 беспилотников, которые Минобороны планирует поставить на вооружение в ВСУ", - сказал он.

По его словам, это достаточно крупная партия (для сравнения в распоряжение собственным силовым структурам Турции, по состоянию на июнь было поставлено 107 таких беспилотных аппаратов).

Разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB2 ВСУ с корректируемыми боеприпасами MAM-L

Также предполагается, что в дальнейшем в Украине оборудуют производство этих беспилотников, правда, модернизации этого процесса вряд ли удастся избежать.

"Это уже совместное производство, крупноузловая сборка на территории Украины, при этом стоимость каждого комплекса в таком случае уменьшится на 35%. В том числе с учетом импортных комплектующих, которые и сама Турция закупает", - отметил Ноздря, добавив, что сейчас "продолжается выбор места для локализации такого производства".

Кроме того, в случае создания в Украине собственного производства Bayraktar TB2, не исключается их некоторое отличие от оригинального турецкого БПЛА и возможность экспорта таких машин в другие страны.

При этом, на данный момент пока продолжается опытная эксплуатация уже приобретенных комплексов, в частности, определение их устойчивости к более суровым климатическим условиям. Уже на основании этих результатов будут делаться выводы о дальнейшем сотрудничестве.

Отметим, на данный момент в Украине насчитывается 6 дронов Bayraktar TB2.

Напомним, в 2020 году состоялась первая летная смена беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, которые поступили на вооружение украинской армии.

Справка

Bayraktar TB2 – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета. Его первый полет состоялся в 2014 году. В июне того же года Bayraktar TB2 установил мировой рекорд для тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета. Он находился в небе на высоте 8 км 24,5 часа. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы (до 55 кг).

В 2014 году БПЛА прошел боевое крещение во время операции в турецкой части Курдистана. В 2019 году Bayraktar TB2 были использованы в Ливии против армии Хафтара. Они широко применялись во время турецкой операции "Весенний щит" в провинции Идлиб. В частности, 3 марта 2020 года минобороны Турции заявило, что его беспилотники в Сирии уничтожили за сутки два комплекса ПВО "Панцирь-С1" российского производства.