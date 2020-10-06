В Херсонской области школьников от коронавируса будет защищать робот

В школе в селе Чулаковка Голопристанского района Херсонской области появится робот, который будет охранять от коронавируса. Об этом сообщает местное издание "Новий день".

В кружке робототехники, которым руководит преподаватель информатики и астрономии Иван Верещака уже разработали схему умной машины.

На спонсорские деньги были куплены инфракрасный датчик, насос с дозатором, датчик измерения температуры и другие детали. Роботу поставлены задачи дистанционно измерять температуру, сообщать о результате и раздавать антисептик.

Педагог (победитель в номинации "Учитель-инноватор", вошедший в топ-10 национального конкура “Global Teacher Prize Ukraine”) надеется, что тестовые испытания робота удастся провести уже после осенних каникул.

"Все зависит от того, насколько быстро придут заказанные компоненты", – рассказал Иван Верещака.

Напомним, в Японии компания Telexistence начала тестировать в мини-маркетах своего робота, которым человек может управлять с помощью виртуальной реальности.