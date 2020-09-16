Изобретения времен пандемии. В Японии персонал магазинов сможет работать из дома, управляя роботами

В мини-маркетах появятся роботы на VR-управлении, чтобы работники могли соблюдать социальное дистанцирование.

В Японии компания Telexistence начала тестировать в мини-маркетах своего робота, которым человек может управлять с помощью виртуальной реальности. Об этом сообщает New Atlas.

Робот Model T имеет торс, прикрепленный к передвижной платформе, а также две подвижные руки, с помощью которых может пополнять запасы продуктов на полках магазинов. Для столь простых задач не требуется искусственный интеллект, поэтому управление роботом ложиться на плечи сотрудников магазинов. Разработчики утверждают, что Model T можно управлять из любой точки мира, где есть подключение к Интернету.

Суставы робота имеют 22 степени подвижности, что позволяет осуществлять довольно широкий диапазон движений, при этом не занимая больше места, чем необходимо для человека. Telexistence также добавляет, что видеосвязь между роботом и человеком-оператором имеет задержку около 50 миллисекунд, чтобы делает управление более плавным.

По словам компании, Model T поможет персоналу магазинов работать из дома, что имеет решающее значение во время пандемии и социального дистанцирования.

На данный момент начинаются первые испытания робота в крупной сети японских мини-маркетов FamilyMart. Сперва робот научится управляться с напитками в пластиковых небьющихся пластиковых бутылках.

Далее FamilyMart и Telexistence собираются проверить способность робота обращаться другими более сложными товарами, как рисовые шарики, бутербороды и коробки с бенто.

Планируется, что к 2022 году Model T появится в 20 магазинах, а конечная цель – распространить эту модель на все магазины страны.