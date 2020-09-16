Изобретения времен пандемии. В Японии персонал магазинов сможет работать из дома, управляя роботами

Изобретения времен пандемии. В Японии персонал магазинов сможет работать...

В мини-маркетах появятся роботы на VR-управлении, чтобы работники могли соблюдать социальное дистанцирование.

В Японии компания Telexistence начала тестировать в мини-маркетах своего робота, которым человек может управлять с помощью виртуальной реальности. Об этом сообщает New Atlas.

Робот Model T имеет торс, прикрепленный к передвижной платформе, а также две подвижные руки, с помощью которых может пополнять запасы продуктов на полках магазинов. Для столь простых задач не требуется искусственный интеллект, поэтому управление роботом ложиться на плечи сотрудников магазинов. Разработчики утверждают, что Model T можно управлять из любой точки мира, где есть подключение к Интернету.

Model T, робот

Суставы робота имеют 22 степени подвижности, что позволяет осуществлять довольно широкий диапазон движений, при этом не занимая больше места, чем необходимо для человека. Telexistence также добавляет, что видеосвязь между роботом и человеком-оператором имеет задержку около 50 миллисекунд, чтобы делает управление более плавным.

По словам компании, Model T поможет персоналу магазинов работать из дома, что имеет решающее значение во время пандемии и социального дистанцирования.

На данный момент начинаются первые испытания робота в крупной сети японских мини-маркетов FamilyMart. Сперва робот научится управляться с напитками в пластиковых небьющихся пластиковых бутылках.

Далее FamilyMart и Telexistence собираются проверить способность робота обращаться другими более сложными товарами, как рисовые шарики, бутербороды и коробки с бенто.

Планируется, что к 2022 году Model T появится в 20 магазинах, а конечная цель – распространить эту модель на все магазины страны.