Больному коронавирусом Порошенко стало хуже, – жена

Состояние здоровья больного коронавирусом пятого президента Украины Петра Порошенко ухудшилось, у него продолжает развиваться пневмония.

Об этом в программе "Соромно" рассказала его супруга Марина Порошенко.

"У него (Петра Порошенко, – ред.) – двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови – она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни", – рассказала Порошенко.

Кроме того, COVID-19 был диагностирован у их дочери Евгении. 20-летняя девушка переносит болезнь легче, чем ее отец. У нее бывает повышение температуры, которая легко снижается жаропонижающими средствами.

Напомним, 29 сентября Петр Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом. 3 октября его госпитализировали в одну из киевских больниц с двухсторонним восполнением легких.