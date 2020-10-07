Спасатели предупреждают о сильных дождях и ветре в некоторых регионах Украины

На сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) появилось сообщение о том, что 7 октября часть регионов Украины могут оказаться в зоне опасности из-за сильных дождей и порывов ветра. Спасатели отметили, что ливни ожидаются в таких регионах:

г. Киев;

Винницкая область;

Житомирская область;

Киевская область;

Черниговская область.

Также представители ГСЧС сообщили, что в восточных и центральных областях Украины могут быть сильные порывы ветра, 15-20 м/с, уровень опасности “желтый”.

Во время сильных ветров не рекомендуется ходить под деревьями, столбами и билбордами. При “желтом” уровне опасности следует быть максимально осторожными при передвижении.

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