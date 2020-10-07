Заставил отжиматься, потом ударил кулаком в грудь. Солдата Нацгвардии заподозрили в убийстве сослуживца

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Киева сообщили о подозрении солдату одной из воинских частей Национальной гвардии Украины в Киевской области.

3 октября этот военнослужащий, нарушив воинский устав, решил "воспитать" своего сослуживца. Сначала заставил отжиматься от пола, а затем приказал встать и ударил кулаком в грудь. Пострадавший потерял сознание, а позже умер. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Читайте также: В украинской армии растет число случаев дедовщины

"Бригадой скорой помощи проводились мероприятия по оказанию экстренной медицинской помощи, однако они результатов не дали. Таким образом была констатирована клиническая смерть потерпевшего", - сказано в публикации.

Подозреваемый был задержан. В случае вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет по ч. 3 ст. 406 УК Украины - нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, повлекшие тяжкие последствия.

В уголовном производстве назначен ряд судебных экспертиз, в том числе направленных на установление причин смерти потерпевшего.

Напомним, только за 2018 год было 26 нарушений "уставных отношений" между военными. В народе это называется "дедовщиной". Издеваются зачастую над военнослужащим первого года службы.