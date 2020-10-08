Когда Украине ждать первых морозов: названы даты

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на октябрь. По его словам, уже в ближайшее время стоит ожидать серьезного похолодания, за которым последует мокрый снег, передает “Апостроф”.

В октябре на юге Украины температура воздуха будет не выше +18°, а в остальных частях страны будет еще холоднее. Горбань уверяет, что первые заморозки стоит ожидать уже 17-18 октября. Тогда температура воздуха ночью опустится до -1°.

“После этого дневная температура упадет до +11... +12 градусов, а в конце октября ночью снова будет морозить до -4 градусов. В этот период также ожидается дождь с мокрым снегом”, - рассказывает синоптик.

Напомним, сентябрь 2020 года стал самым теплым за всю историю наблюдений. Также названы условия для начала отопительного сезона по Украине.