В Украине включат отопление при температуре меньше +8° в течение трех дней

Сперва тепло дадут на жилые дома, а потом - на коммунальные учреждения.

Уже в октябре по всей Украине должны дать тепло на батареи в домах. Главным условием для старта отопительного сезона назвали температуру воздуха меньше +8° в течении трех дней, пишет РБК-Украина.

Сперва тепло пустят в батареи домов жилых фондов, а уже потом на коммунальные учреждения. В социальных объектах отопление запускают когда температура внутри зданий держится меньше +16°.

Отопление обычно является самой весомой частью коммунальных платежей. Потому со стартом отопительного сезона общая сумма расходов на “коммуналку” в Украине значительно возрастет. В октябре повышения тарифов на тепло не ожидается, однако, они могут увеличиться зимой, в разгар сезона.

Ранее по всей стране отопление включали ориентировочно 15 октября, даже если на улице еще было тепло. Из-за этого возникали ситуации, когда людям приходилось постоянно держать окна открытыми, чтобы в помещениях было не слишком жарко.

Напомним, в январе 2020 года тарифы на отопление и горячую воду снизили до 30% в 124 городах.