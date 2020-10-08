“Слуги народа” намерены обложить налогом Facebook

Наряду с Францией, Ирландией и Австралией, Украина тоже хочет ввести НДС на деятельность иностранных компаний, предоставляющих диджитал-услуги, передает 24 канал. В этой связи парламентарии зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4184.

Под такими компаниями имеются в виду технологичные гиганты типа Facebook, Netflix, Apple, Amazon, Steam и пр. не имеющие официальных представительств в нашей стране. Согласно законопроекту, чтобы иметь право предоставлять услуги украинцам, такие компании должны зарегистрироваться как плательщики НДС посредством сервиса "НДС для лиц-нерезидентов".



Если компания оказывает услуги через украинскую компанию-посредника, то налог платит посредник, а не сама компания. Если посредник тоже не является резидентом, он так же обязан будет платить 20-процентный налог.



Существует и еще одно условие для BigTech: если в течение предыдущего года они оказали услуг физлицам на сумму в 1 млн грн и больше, то они просто обязаны будут зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС. Если указанная сумма меньше, от они регистрироваться не обязаны, но могут, если считают нужным.



Напомним: ранее стало известно, что Facebook подготовился к возможным массовым беспорядкам после выборов в США.