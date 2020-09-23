"На случай серьезного хаоса". Facebook подготовился к возможным массовым беспорядкам после выборов в США

В компании разработали планы для целого спектра ситуаций, в том числе и для сценария широкомасштабного гражданского неповиновения.

Американская корпорация Facebook подготовила исключительные меры по ограничению распространения контента на случай, если после президентских выборов 3 ноября в Штатах начнутся беспорядки.

Об этом в интервью Financial Times рассказал глава отдела политики и коммуникаций компании Facebook Ник Клегг, передает "Интерфакс".

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В публикации "FT" сообщается, что недоверие к президентским выборам может возникнуть из-за того, что голоса избирателей, которые будут отданы на участках, подсчитают быстрее, чем бюллетени, отправленные в связи с эпидемией Covid-19 по почте. В связи с этим и другими факторами в Facebook рассматривают около 70 различных сценариев, при этом к их разработке привлечены военные планировщики.

Также есть специальный план "на случай серьезного хаоса или, что хуже, насилия", отметил Клегг, не уточнив подробности. Сотрудник компании напомнил, что она "жестко" действовала в других частях мира, где, по ее мнению, "действительно существовала угроза нестабильности в обществе".

"Конечно, мы применим эти меры снова", – сообщил Клегг, напомнив, что "в Мьянме или на Шри-Ланке речь шла о серьезном ограничении распространения контента".

Напомним, в июле 2020 года компании Facebook, Google и Twitter приостановили помощь полиции Гонконга из-за нового закона о нацбезопасности.