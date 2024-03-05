Сбой в работе Instagram и Facebook: соцсети взорвались мемами (фото)

Пользователи социальных сетей посмеялись над новостью о повреждении кабелей в Красном море, а также вспомнили о сбое в работе приложения "Дія" во время голосования за претендента от Украины на "Евровидение 2024".

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Во вторник, 5 марта, произошел масштабный сбой в работе сервисов Meta, в частности Instagram, Facebook и Threads. Фокус собрал лучшие мемы на эту тему.

Украинцы отметили, что 5 марта сбой произошел не только в ряде социальных сетей, но и в приложении для государственных услуг "Дія". На эту тему появились соответствующие мемы.

Мем о сбое в работе приложения "Дія" Фото: Соцсети

Ранее пользователи приложения "Дія" также столкнулись с неполадками в разгар голосования за участников нацотбора на песенный конкурс "Евровидение", что также нашло свое отражение в мемах.

Мем о сбое в работе Meta Фото: Соцсети

При этом в работе социальной сети X (Twitter) проблем не наблюдалось, что также стало предметом для шуток в интернете.

Мем о сбое в работе Meta Фото: Соцсети

Мем о сбое в работе Meta Фото: Соцсети

Мем о сбое в работе Meta Фото: Соцсети

Авторы мемов также не обошли новость о том, что в Красном море повреждены четыре подводных телекоммуникационных кабеля. Вскоре после того, как некоторые СМИ заявили, что за инцидентом могут стоять хуситы, на эту тему появились мемы.

Мем о возможной атаке хуситов на подводные кабели Фото: Соцсети

Мем о возможной атаке хуситов на подводные кабели Фото: Соцсети

Так, на фоне заявлений о повреждении кабелей в Красном море пользователи соцсететей опубликовали ироничный призыв "Nato, close the sea".

Мем о возможной атаке хуситов на подводные кабели Фото: Соцсети

Кроме того, на тему неполадок в работе социальных сетей пошутили в компании "Киевстар", которая недавно также пережила масштабный сбой.

"Если вы пришли сюда, потому что не работает Facebook и Instagram, то это не мы, правда", — заявили в компании.

Реакция "Киевстара" на сбой в работе Meta Фото: Соцсети

Украинцы наводнили сеть мемами о сбое в работе Instagram и Facebook

Напомним, ранее украинцы также отреагировали десятками мемов на очередную потерю ВС РФ воздушного судна, стоимостью полмиллиарда долларов.

Фокус также писал о том, какие мемы украинцы сочинили на фоне новости о потоплении российского БДК "Цезарь Куников", который был подбит бойцами ГУР в День святого Валентина.