Новый сбой в работе "Киевстар": компания официально отреагировала (фото)

На юге и западе Украины перестала работать часть услуг "Киевстара". Пресс-служба оператора подтвердила "сложности" и принесла извинения за них.

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Утром 20 декабря украинцы снова начали жаловаться на отсутствие связи и сбой в работе некоторых функций "Киевстар". В телекоммуникационной компании заявили, что ведется работа над восстановлением.

"Уважаемые абоненты! Наша сеть сейчас на этапе стабилизации после масштабной хакерской атаки, поэтому все еще могут возникать кратковременные сложности в работе услуг", — написала пресс-служба.

В "Киевстаре" подтвердили, что утром 20 декабря в ряде городов на западе и юге Украины возникли "сложности". Речь идет об отсутствии голосовой связи и сбое в работе приложения "Мой Киевстар".

"Специалисты компании работают над восстановлением сервисов", — заверили в компании.

Пресс-служба подчеркнула, что делает "все возможное", чтобы устранить технические проблемы как можно скорее. Также в компании принесли извинения за неудобства.

"В ближайшее время компания сообщит абонентам о компенсациях. Спасибо за понимание и поддержку", — добавили в "Киевстаре".

Публикация пресс-службы "Киевстара" от 20 декабря Фото: Скриншот

Напомним, 20 декабря пользователи "Киевстара" начали жаловаться на новый сбой. Фокус передавал, что у украинцев пропала связь и не работает приложение "Киевстара", но сайт компании работал в штатном режиме.

Ранее "Киевстар" подвергся кибератаке, из-за чего в работе оператора произошел масштабный сбой. Гендиректор Александр Комаров информировал, что хакеры смогли попасть внутрь инфраструктуры компании через учетную запись кого-то из сотрудников.