Новий збій у роботі "Київстар": компанія офіційно відреагувала (фото)

На півдні та заході України перестала працювати частина послуг "Київстару". Пресслужба оператора підтвердила "складнощі" та перепросила за них.

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Зранку 20 грудня українці знову почали скаржитись на відсутність зв’язку та збій у роботі деяких функцій "Київстар". У телекомунікаційній компанії заявили, що ведеться робота над відновленням.

"Шановні абоненти! Наша мережа наразі на етапі стабілізації після масштабної хакерської атаки, тому все ще можуть виникати короткочасні складнощі в роботі послуг", — написала пресслужба.

У "Київстарі" підтвердили, що зранку 20 грудня у низці міст на заході й півдні України виникли "складнощі". Йдеться про відсутність голосового зв’язку та збій у роботі застосунку "Мій Київстар".

"Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів", — завірили в компанії.

Пресслужба наголосила, що робить "усе можливе", щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Також у компанії перепросили за незручності.

"Найближчим часом компанія повідомить абонентів щодо компенсацій. Дякуємо за розуміння та підтримку", — додали в "Київстарі".

Публікація пресслужби "Київстару" від 20 грудня Фото: Скриншот

Нагадаємо, 20 грудня користувачі "Київстару" почали скаржитись на новий збій. Фокус передавав, що у українців зник зв’язок та не працює застосунок "Київстару", але сайт компанії працював у штатному режимі.

Раніше "Київстар" зазнав кібератаки, через що в роботі оператора стався масштабний збій. Гендиректор Олександр Комаров інформував, що хакери змогли потрапити всередину інфраструктури компанії через обліковий запис когось зі співробітників.