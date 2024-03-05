Збій у роботі Instagram і Facebook: соцмережі вибухнули мемами (фото)
Користувачі соціальних мереж посміялися з новини про пошкодження кабелів у Червоному морі, а також згадали про збій у роботі застосунку "Дія" під час голосування за претендента від України на "Євробачення 2024".
У вівторок, 5 березня, стався масштабний збій у роботі сервісів Meta, зокрема Instagram, Facebook і Threads. Фокус зібрав найкращі меми на цю тему.
Українці зазначили, що 5 березня збій стався не тільки в низці соціальних мереж, а й у застосунку для державних послуг "Дія". На цю тему з'явилися відповідні меми.
Раніше користувачі програми "Дія" також зіткнулися з неполадками в розпал голосування за учасників нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення", що також знайшло своє відображення в мемах.
Водночас у роботі соціальної мережі X (Twitter) проблем не спостерігалося, що також стало предметом для жартів в інтернеті.
Автори мемів також не оминули новину про те, що в Червоному морі пошкоджено чотири підводні телекомунікаційні кабелі. Незабаром після того, як деякі ЗМІ заявили, що за інцидентом можуть стояти хусити, на цю тему з'явилися меми.
На тлі заяв про пошкодження кабелів у Червоному морі користувачі соцмереж опублікували іронічний заклик "Nato, close the sea".
Про неполадки в роботі соціальних мереж пожартували і в компанії "Київстар", яка нещодавно також пережила масштабний збій.
"Якщо ви прийшли сюди, тому що не працює Facebook та Instagram, то це не ми, правда", — заявили в компанії.
Нагадаємо, раніше українці також відреагували десятками мемів на чергову втрату ЗС РФ повітряного судна вартістю пів мільярда доларів.
Фокус також писав про те, які меми українці вигадали на тлі новини про потоплення російського БДК "Цезарь Куников", який був підбитий бійцями ГУР у День святого Валентина.