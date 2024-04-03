Обмен ради наживы: Facebook и Netflix обвинили в махинациях с личными сообщениями

В компании Meta не видят "криминала" в соглашении с Netflix и считают обвинения беспочвенными.

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Материнская компания Facebook, Meta, якобы предоставляла Netflix доступ к персональным данным пользователей соцсети в течение почти 10 лет, включая личные сообщения. Это делалось это ради того, чтобы потоковый сервис смог лучше адаптировать контент для своих пользователей, сообщает Daily Mail.

В чем виноваты Meta и Netflix перед пользователями

23 марта были обнародованы судебные документы, поданные в апреле прошлого года в рамках крупного антимонопольного иска против Meta, которые проливают свет на отношения между двумя крупнейшими игроками Кремниевой долины — Meta и Netflix. В коллективном иске, поданном двумя гражданами США, Максимилианом Кляйном и Сарой Граберт, утверждается, что Netflix и Facebook находятся в особых отношениях, и что соцсеть Facebook предоставляет стриминговому сервису индивидуальный доступ к пользовательским данным. Кроме того, в документах сказано, что эти два игрока Кремниевой долины помогли друг другу усовершенствовать модели таргетинга и ранжирования рекламы на Facebook, по крайней мере с 2011 года, благодаря личным отношениям между соучредителем Netflix Ридом Гастингсом и основателем Facebook Марком Цукербергом.

Юристы утверждали, что в течение месяца после того, как Гастингс присоединился к совету директоров Facebook, две компании подписали соглашение об "Inbox API" (интерфейс прикладного программирования), которое предоставило Netflix программный доступ к личным почтовым ящикам пользователей Facebook. API — это части программного обеспечения, разрешающие различным приложениям взаимодействовать и обмениваться информацией, — ред. Взамен Netflix предоставляла Meta отчеты каждые две недели, содержащие данные о том, какую рекламу видят пользователи стримингового сервиса и на какие рекомендации кликают.

Выдержка из документа, поданного в рамках крупного антимонопольного иска против Meta Фото: Dailymail.co.uk

Два основных истца по групповому иску против Meta заявили, что поскольку в 2018 году разразился скандал с Cambridge Analytica и выявил отсутствие в Facebook средств защиты конфиденциальности и некачественную практику конфиденциальности данных, ни один из них не доверял платформе и не хотел подавать в суд, чтобы гарантировать сохранение конфиденциальности других людей.

Представитель Meta сообщил Daily Mail, что компания не делилась с Netflix личными сообщениями людей. Он сослался на то, что люди могли сообщать своим друзьям из Facebook о том, что они смотрят на Netflix, прямо из приложения Netflix.

"Подобные соглашения между компаниями являются обычной практикой в отрасли. Мы уверены, что факты покажут беспочвенность этой жалобы", — подчеркнул представитель.

Другие скандалы с участием Meta

Meta была вынуждена платить миллионы долларов штрафов за то, как она обращается с частной информацией своих пользователей. Так, в 2022 году Ирландия оштрафовала компанию на 265 млн евро (284 млн долларов, — ред.) после того, как в сеть утекли данные о более чем полумиллиарде пользователей. Полные имена, номера телефонов, местонахождение и дни рождения людей, которые использовали соцсеть Facebook в период с 2018 по 2019 год, были опубликованы в сети "злоумышленником", который, по словам Meta, воспользовался уязвимостью безопасности.

В том же году Meta согласилась выплатить 725 млн долларов для урегулирования дела о нарушении безопасности, связанного с Cambridge Analytica, британской компанией по обработке данных, которая оказалась в центре скандала после того, как была раскрыта ее роль в голосовании по Брекситу и президентских выборах 2016 года. Cambridge Analytica, принадлежащая миллиардеру Роберту Мерсеру, незаконным образом получила данные Facebook для создания профилей миллионов избирателей, которые затем использовались для влияния на выборы по всему миру. Мерсер инвестировал не менее 15 млн долларов в Cambridge Analytica, а его дочь Ребекка была членом совета директоров этой компании.

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Бывший технический директор Facebook Майк Шрепфер заявил в 2018 году, что данные 87 млн пользователей Facebook были неправомерно переданы в Cambridge Analytica, что на 37 млн больше, чем первоначальная оценка. Его преемник, Эндрю Босворт, заявил в просочившейся в 2020 году внутренней записке, что скандал с Cambridge Analytica не был событием, утверждая, что инструменты, которые они использовали, не работали, а масштабы, в которых они их использовали, не имели смысла.

Ранее мы писали о том, что соцсеть Facebook намеренно разряжает батареи смартфонов. Бывший сотрудник Facebook Джордж Хейворд рассказал, что компания умышленно проводит эксперименты, которые способствуют быстрому разряду аккумулятора мобильных устройств. И когда он выразил свое недовольство, его просто уволили с работы.