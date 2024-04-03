Обмін заради наживи: Facebook та Netflix звинуватили у махінаціях з особистими повідомленнями

У компанії Meta не бачать "криміналу" в угоді з Netflix і вважають звинувачення безпідставними.

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Материнська компанія Facebook, Meta, нібито надавала Netflix доступ до персональних даних користувачів соцмережі протягом майже 10 років, включно з особистими повідомленнями. Це робилося заради того, щоб потоковий сервіс зміг краще адаптувати контент для своїх користувачів, повідомляє Daily Mail.

У чому винні Meta і Netflix перед користувачами

23 березня було оприлюднено судові документи, подані у квітні минулого року в рамках великого антимонопольного позову проти Meta, які проливають світло на відносини між двома найбільшими гравцями Кремнієвої долини — Meta і Netflix. У колективному позові, поданому двома громадянами США, Максиміліаном Кляйном і Сарою Граберт, стверджують, що Netflix і Facebook перебувають в особливих відносинах, і що соцмережа Facebook надає стримінговому сервісу індивідуальний доступ до призначених для користувача даних. Крім того, в документах сказано, що ці два гравці Кремнієвої долини допомогли один одному вдосконалити моделі таргетингу та ранжування реклами на Facebook, принаймні з 2011 року, завдяки особистим стосункам між співзасновником Netflix Рідом Гастінгсом і засновником Facebook Марком Цукербергом.

Юристи стверджували, що протягом місяця після того, як Гастінгс приєднався до ради директорів Facebook, дві компанії підписали угоду про "Inbox API" (інтерфейс прикладного програмування), яка надала Netflix програмний доступ до особистих поштових скриньок користувачів Facebook. API — це частини програмного забезпечення, що дозволяють різним додаткам взаємодіяти та обмінюватися інформацією, — ред. Натомість Netflix надавала Meta звіти кожні два тижні, що містять дані про те, яку рекламу бачать користувачі стримінгового сервісу і на які рекомендації клікають.

Витяг із документа, поданого в рамках великого антимонопольного позову проти Meta Фото: Dailymail.co.uk

Два основні позивачі за груповим позовом проти Meta заявили, що оскільки 2018 року вибухнув скандал із Cambridge Analytica, що виявив відсутність у Facebook засобів захисту конфіденційності та неякісну практику конфіденційності даних, жоден із них не довіряв платформі й не хотів подавати до суду, щоб гарантувати збереження конфіденційності інших людей.

Представник Meta повідомив Daily Mail, що компанія не ділилася з Netflix особистими повідомленнями людей. Він послався на те, що люди могли повідомляти своїм друзям з Facebook про те, що вони дивляться на Netflix, прямо з програми Netflix.

"Подібні угоди між компаніями є звичайною практикою в галузі. Ми впевнені, що факти покажуть безпідставність цієї скарги", — наголосив представник.

Інші скандали за участю Meta

Meta була змушена платити мільйони доларів штрафів за те, як вона поводиться з приватною інформацією своїх користувачів. Так, у 2022 році Ірландія оштрафувала компанію на 265 млн євро (284 млн доларів, — ред.) після того, як у мережу витекли дані про понад півмільярда користувачів. Повні імена, номери телефонів, місцезнаходження та дні народження людей, які використовували соцмережу Facebook у період із 2018 до 2019 року, було опубліковано в мережі "зловмисником", який, за словами Meta, скористався вразливістю безпеки.

Того ж року Meta погодилася виплатити 725 млн доларів для врегулювання справи про порушення безпеки, пов'язаної з Cambridge Analytica, британською компанією з обробки даних, яка опинилася в центрі скандалу після того, як було розкрито її роль у голосуванні щодо Брекзиту і президентських виборах 2016 року. Cambridge Analytica, що належить мільярдеру Роберту Мерсеру, незаконним чином отримала дані Facebook для створення профілів мільйонів виборців, які потім використовували для впливу на вибори по всьому світу. Мерсер інвестував щонайменше 15 млн доларів у Cambridge Analytica, а його дочка Ребекка була членом ради директорів цієї компанії.

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Колишній технічний директор Facebook Майк Шрепфер заявив у 2018 році, що дані 87 млн користувачів Facebook було неправомірно передано в Cambridge Analytica, що на 37 млн більше, ніж початкова оцінка. Його наступник, Ендрю Босворт, заявив у внутрішній записці, що просочилася 2020 року, що скандал із Cambridge Analytica не був подією, стверджуючи, що інструменти, які вони використовували, не працювали, а масштаби, в яких вони їх використовували, не мали сенсу.

Раніше ми писали про те, що соцмережа Facebook навмисно розряджає батареї смартфонів. Колишній співробітник Facebook Джордж Гейворд розповів, що компанія навмисне проводить експерименти, які сприяють швидкому розряду акумулятора мобільних пристроїв. І коли він висловив своє невдоволення, його просто звільнили з роботи.