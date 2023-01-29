"Негативне тестування": як Facebook навмисно розряджає батареї смартфонів

Колишній співробітник Facebook Джордж Хейворд розповів, що компанія навмисне проводить експерименти, які сприяють швидкому розряджанню акумулятора мобільних пристроїв. І коли він висловив своє незадоволення, його просто звільнили з роботи.

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Колишній співробітник найбільшої соцмережі Джордж Хейворд зізнався, що компанія навмисне розряджає батареї смартфонів через свої програми. За його словами, для цього застосовується метод так званого "негативного тестування". Про те, як Facebook навмисно розряджає акумулятор гаджетів Хейворд розповів журналістам The New York Post.

Оглядачі пишуть, що 33-річний фахівець працював над додатком Facebook Messenger, який дозволяє користувачам надсилати письмові повідомлення, а також здійснювати телефонні чи відеодзвінки, що є найважливішим засобом спілкування у багатьох країнах.

За його словами, якось він зіткнувся з "негативним тестуванням", яке дозволяє технологічним компаніям без оповіщення користувачів проводити тестування деяких функцій, таких як швидкість роботи програми або завантаження зображення. При цьому такі дії призводять до прискореного розряджання батареї мобільних пристроїв.

[ + – ] Джордж Хейворд, який працював над додатком Facebook Messenger

"Я сказав менеджеру: "Це може комусь нашкодити", а вона відповіла, що, нашкодивши небагатьом, ми можемо допомогти багатьом", — розповів Хейворд.

Пізніше чоловік був звільнений з посади за відмову від участі в подібному тестуванні, після чого він звернувся з позовом до Федерального суду Мангеттена. На запитання, чому він відмовився брати участь у проєкті, що призвело до звільнення, Хейворд відповів, що кожен фахівець знає, що подібне ставлення неприпустимо.

"Будь-який фахівець з вивчення даних, який коштує своїх грошей, знає: "Не завдавайте людям шкоди", — сказав він в інтерв'ю журналістам.

У судовому позові він аргументував свою позицію тим, що розряджаючи батарею мобільного телефону в обставинах, коли людям необхідно спілкуватися з іншими людьми, враховуючи виклик поліції або інших рятувальників, компанія у такий спосіб наражає своїх користувачів на небезпеку. Однак керівництву така позиція не подобається, зазначив колишній працівник Facebook

"Я відмовився проводити цей тест. Виявляється, якщо ти кажеш своєму босу: "Ні, це незаконно", це не дуже добре сприймається", — зазначив Хейворд.

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Також він розповів, що не знає, скільки людей постраждало від "негативного тестування" Facebook, але вважає, що компанія точно застосовує таку практику, оскільки йому було надано внутрішній навчальний документ під назвою "Як проводити продумані негативні тести", в якому наводилися приклади проведення таких експериментів.

"За всю свою кар'єру я не бачив страшнішого документа", — зізнався чоловік.

За словами адвоката Хейворда Дена Кайзера, більшість людей навіть не підозрюють, що Facebook та інші компанії соціальних мереж здатні навмисно розрядити акумулятор мобільного телефону.

Нагадаємо, у листопаді 2022 Фокус писав про масове звільнення в компанії Meta, материнської організації Facebook та Instagram. По суті, це було першим масштабним скороченням штату за останні 18 років історії компанії.