"Отрицательное тестирование": как Facebook намеренно разряжает батареи смартфонов

Бывший сотрудник Facebook Джордж Хейворд рассказал, что компания умышленно проводит эксперименты, которые способствуют быстрому разряду аккумулятора мобильных устройств. И когда он выразил свое недовольство, его просто уволили с работы.

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Бывший сотрудник крупнейшей соцсети Джордж Хейворд признался, что компания умышленно разряжает батареи смартфонов через свои приложения. По его словам, для этого применяется метод так называемого "отрицательного тестирования". О том каким образом Facebook намеренно разряжает аккумулятор гаджетов Хейворд рассказал журналистам The New York Post.

Обозреватели пишут, что 33-летний специалист работал над приложением Facebook Messenger, которое позволяет пользователям отправлять письменные сообщения, а также совершать телефонные или видеозвонки, что является важнейшим средством общения во многих странах.

По его словам, однажды он столкнулся с "отрицательным тестированием", которое позволяет технологическим компаниям без оповещения пользователей проводить тестирования некоторых функций, таких как скорость работы приложения или загрузка изображения. При этом подобные действия приводят к ускоренному разряду батареи мобильных устройств.

[ + – ] Джордж Хейворд, который работал над приложением Facebook Messenger

"Я сказал менеджеру: "Это может кому-то навредить", а она ответила, что, навредив немногим, мы можем помочь многим", — рассказал Хейворд.

Позже мужчина был уволен с занимаемой должности за отказ от участия в подобном тестировании, после чего он обратился с иском в Федеральный суд Манхэттена. На вопрос, почему он отказался участвовать в проекте, что привело к увольнению Хейворд ответил, что каждый уважающий себя специалист знает, что подобное отношение недопустимо.

"Любой специалист по изучению данных, который стоит своих денег, знает: "Не причиняйте людям вреда", — сказал он в интервью журналистам.

В судебном иске он аргументировал свою позицию тем, что разряжая батарею мобильного телефона в обстоятельствах, когда людям необходимо общаться с другими людьми, включая вызов полиции или других спасателей, компания таким образом подвергает своих пользователей опасности. Однако руководству такая позиция не нравится, отметил бывший работник Facebook

"Я отказался проводить этот тест. Оказывается, если ты говоришь своему боссу: "Нет, это незаконно", это не очень хорошо воспринимается", — отметил Хейворд.

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Также он рассказал что не знает, сколько людей пострадало от "отрицательного тестирования" Facebook, но считает, что компания точно применяет такую практику, поскольку ему был предоставлен внутренний обучающий документ под названием "Как проводить продуманные отрицательные тесты", в котором приводились примеры проведения таких экспериментов.

"За всю свою карьеру я не видел более ужасного документа", — признался мужчина.

По словам адвоката Хейворда Дэна Кайзера, большинство людей даже не подозревают, что Facebook и другие компании социальных сетей способны намеренно разрядить аккумулятор мобильного телефона.

Напомним, в ноябре 2022 Фокус писал о массовом увольнении в компании Meta, материнской организации Facebook и Instagram. По сути это было первым масштабным сокращением штата за последние 18 лет истории компании.