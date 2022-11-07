Facebook впервые за время существования начнет масштабные увольнения персонала, – WSJ

Акции Meta в этом году упали более чем на 70% из-за конкуренции с TikTok и крупных инвестиций в проект создания метавселенной. Массовые увольнения начнутся на этой неделе, отметили журналисты.

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Компания Meta, материнская организация Facebook и Instagram, планирует на этой неделе начать массовые увольнения. Это станет первым масштабным сокращением штата за 18-летнюю историю компании, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что увольнения коснутся многих тысяч сотрудников, официально планы должны озвучить 9 ноября, отметили собеседники.

В Meta по состоянию на конец сентября работают более 87 тысяч человек. WSJ отмечает, что это может стать крупнейшим раундом сокращения рабочих мест в сфере технологий после быстрого роста отрасли во время пандемии.

По словам людей, руководство компании уже сказало сотрудникам отменить несущественные поездки, начиная с этой недели.

Представитель Meta отказался от комментариев. Он сослался на недавнее заявление директора соцсети Марка Цукерберга о сосредоточении компании на инвестициях в небольшое количество приоритетных проектов.

[ + – ] Марк Цукерберг говорил, что Meta сосредоточится на инвестициях в приоритетные проекты

"Некоторые команды существенно увеличатся, но большинство других команд останутся неизменными или сократятся в течение следующего года", — сказал гендиректор Марк Цукерберг во время отчета о доходах компании за третий квартал 26 октября.

Финансовые планы Facebook

В сентябре The Wall Street Journal писала о планах Meta сократить расходы минимум на 10% в ближайшие месяцы, в том числе за счет сокращения персонала.

Meta, как и другие технологические гиганты, начала активно нанимать сотрудников во время пандемии, поскольку жизнь и бизнес все больше переместились в онлайн. В 2020 и 2021 годах компания увеличила штат сотрудников более чем на 27 000 человек, а за первые девять месяцев этого года — еще на 15 344 сотрудника — примерно четверть от этого показателя за последний квартал.

[ + – ] Акции компании Meta в 2022 году упали более чем на 70%

В этом году акции Meta упали более чем на 70%. Рост бизнеса компании на многих рынках замедлился на фоне жесткой конкуренции с TikTok. В прошлом месяце инвестиционная компания Altimeter Capital заявила в письме Цукербергу, что Meta следует сократить штат.

Расходы Meta, как пишет газета, сильно выросли после крупных инвестиций в подразделения компании Reality Labs, производящие гарнитуры виртуальной реальности и создание метавселенной.

[ + – ] Цукерберг говорил, что метавселенную Facebook можно создать за пять лет

С начала 2021 года усилия по созданию метавселенной обошлись компании в 15 миллиардов долларов, отметили эксперты.

"Я понимаю, многие люди могут не согласиться с этими инвестициями. Я думаю, что через десятилетия люди оглянутся назад и будут говорить о важности проделанной здесь работы", — говорил Цукерберг аналитикам во время отчета о прибылях и убытках компании в октябре.

После этого аналитики понизили рейтинг акций Meta.

"Дорожная карта руководства и обоснование этой стратегии по-прежнему не находят отклика у инвесторов", — заявили в RBC Capital Markets.

Фокус ранее писал о потере Марком Цукербергом более 100 млрд долларов за последние 13 месяцев из-за проекта метавселенной.

Отметим, что масштабные изменения в структуре будут не только в соцсети Facebook. Американский миллиардер Илон Маск после покупки Twitter объявил о массовых увольнениях.

По расчетам бизнесмена, компания теряет более 4 миллионов долларов в день. Тем, кого будут увольнять, предложили 3 месяца выходного пособия, это на 50% больше, чем требуется по закону, заявил Маск.

Напомним, что после завершения сделки на $44 млрд по покупке Twiiter Маск уволил ряд топ-менеджеров компании — гендиректора Парага Агравала, главного финдиректора Неда Сигала и главу отдела правовой политики, доверия и безопасности Виджая Гадде.