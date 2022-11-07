Facebook вперше за час існування розпочне масштабні звільнення персоналу, – WSJ

Акції Meta цього року впали більш ніж на 70% через конкуренцію з TikTok та великих інвестицій у проєкт створення метавсесвіту. Масові звільнення розпочнуться цього тижня, зазначили журналісти.

Related video

Компанія Meta, материнська організація Facebook та Instagram, планує цього тижня розпочати масові звільнення. Це стане першим масштабним скороченням штату за 18-річну історію компанії, повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на інформовані джерела.

Очікується, що звільнення зачеплять багато тисяч співробітників, офіційно плани мають озвучити 9 листопада, зазначили співрозмовники.

У Meta станом на кінець вересня працюють понад 87 тисяч людей. WSJ зазначає, що це може стати найбільшим раундом скорочення робочих місць у сфері технологій після швидкого зростання галузі під час пандемії.

За словами людей, керівництво компанії вже сказало співробітникам скасувати несуттєві поїздки, починаючи з цього тижня.

Представник Meta відмовився від коментарів. Він послався на нещодавню заяву директора соцмережі Марка Цукерберга про зосередження компанії на інвестиціях у невелику кількість пріоритетних проєктів.

[ + – ] Марк Цукерберг говорив, що Meta зосередиться на інвестиціях у пріоритетні проєкти

"Деякі команди суттєво збільшаться, але більшість інших команд залишаться незмінними або скоротяться протягом наступного року", — сказав гендиректор Марк Цукерберг під час звіту про доходи компанії за третій квартал 26 жовтня.

Фінансові плани Facebook

У вересні The Wall Street Journal писала про плани Meta скоротити витрати мінімум на 10% протягом найближчих місяців, зокрема шляхом скорочення персоналу.

Meta, як і інші технологічні гіганти, почала активно наймати співробітників під час пандемії, оскільки життя та бізнес дедалі більше перемістилися до онлайн. У 2020 і 2021 роках компанія збільшила штат співробітників більш ніж на 27 000 осіб, а за перші дев'ять місяців цього року ще на 15 344 співробітники приблизно чверть від цього показника за останній квартал.

[ + – ] Акції компанії Meta у 2022 році впали на понад 70%

Цього року акції Meta впали на понад 70%. Зростання бізнесу компанії на багатьох ринках сповільнилося на тлі жорсткої конкуренції з TikTok. Минулого місяця інвестиційна компанія Altimeter Capital заявила у листі до Цукерберга, що Meta слід скоротити штат.

Витрати Meta, як пише газета, сильно зросли після великих інвестицій у підрозділи компанії Reality Labs, що виробляють гарнітури віртуальної реальності та створення метавсесвіту.

[ + – ] Цукерберг говорив, що метасвіт Facebook можна створити за п'ять років

З початку 2021 року зусилля зі створення метавсесвіту коштували компанії 15 мільярдів доларів, зазначили експерти.

"Я розумію, багато людей можуть не погодитися з цими інвестиціями. Я думаю, що через десятиліття люди озирнуться назад і будуть говорити про важливість виконаної тут роботи", — говорив Цукерберг аналітикам під час звіту про прибутки та збитки компанії в жовтні.

Після цього аналітики понизили рейтинг акцій Meta.

"Дорожня карта керівництва та обґрунтування цієї стратегії, як і раніше, не знаходять відгуку в інвесторів", — заявили в RBC Capital Markets.

Фокус раніше писав про втрату Марком Цукербергом понад 100 млрд доларів за останні 13 місяців через проєкт метавсесвіту.

Зазначимо, що масштабні зміни у структурі будуть не лише у соцмережі Facebook. Американський мільярдер Ілон Маск після покупки Twitter оголосив про масові звільнення.

За розрахунками бізнесмена, компанія втрачає понад 4 мільйони доларів на день. Тим, кого звільнятимуть, запропонували 3 місяці вихідної допомоги, це на 50% більше, ніж потрібно згідно із законом, заявив Маск.

Нагадаємо, що після завершення операції на $44 млрд з купівлі Twiiter Маск звільнив низку топменеджерів компанії — гендиректора Парага Агравала, головного фіндиректора Неда Сігала та голову відділу правової політики, довіри та безпеки Віджая Гадде.