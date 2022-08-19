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Мошенникам всегда было плевать на войну, на голод, на эпидемии, на стихийные бедствия, на страдания людей. Они используют любой повод, играя на ожиданиях и страхах. Их цель — только деньги.

Буквально месяц назад в Украине была проблема с топливом: сначала оно исчезло, правительство пыталось регулировать цену, потом отпустили, цена стала рыночной, хотя и увеличенной вдвое. Но даже за вдвое большую стоимость топлива не было на АЗС еще пару месяцев.

Сейчас чиновники начали говорить о дополнительных налогах на топливо и потому есть смысл ожидать очередного повышения цен на топливо. Здесь в Facebook появляется реклама вроде бы от имени сети АЗС ОККО и предлагает очень привлекательные цены на топливные талоны: 47,9 грн за литр ДТ против 55 грн настоящей цены — на 13% дешевле, ого. В ожидании роста цен — это вроде бы очень заманчивое предложение.

И главное — страница выглядит очень похожей на настоящую. Но это только на первый взгляд. При подробном изучении возникают сомнения. Созданная страница 7 августа 2022 года — всего десять дней назад. Подозрительно? Да. Соответственно, всего-навсего 35 пользователей ее лайкнуло, 41 — следит. Тоже подозрительно. Потому что количество предпочтений и фолловеров на настоящей странице ОККО измеряется сотнями тысяч.

На странице мошенников размещен логотип ОККО. Вроде бы. Но если сравнить его с настоящим логотипом на странице okko.ua — разница очевидна: не эти цвета. Стандартный мошеннический тупой провтык. Да и название мошеннической ФБ-страницы — @talonck, Business Consultant. В то время как настоящая называется @okkoua Petroleum Service. Совпадает с названием сайта okko.ua

Да и сам факт продажи чего-то по значительно меньшей рыночной цене уже должен вызвать подозрения. Это автоматически должно срабатывать у каждого критически мыслящего человека. Должно, но далеко не всегда срабатывает. На чем мошенники и зарабатывают.

Что делать? Как бороться с мошенниками в Facebook?

На каждой Facebook-странице есть кнопка Report Page (сообщить о странице) — нужно ее нажать и перейти к Scams and Fake Page (мошенничество и фейковые страницы) — затем Pretending to be another business (притворяется другим бизнесом) — далее Which business or person is этот Page pretending to be? (каким бизнесом или человеком эта страница притворяется?) и теоретически мошенническую страницу должны заблокировать. Но. Цукерберги на подобные жалобы реагируют очень медленно и мошенническая страница может неделями собирать деньги с доверчивых искателей халявы. А вот попробуй написать какое-нибудь стоп-слово об убийцах-оккупантах (на "м" или на "р") — бан прилетит за 15-20 минут. Еще можно позвонить в компанию и уточнить правда ли такая цена и сообщить, где ее увидели. Писать заявления в полицию — тоже можно, ха-ха. А вдруг недореформированная украинская полиция разочек случайно займется тем, чем должна заниматься. А что, чудеса случаются.

Как обезопасить себя от мошеннических схем в соцсетях

Как обычно — проверять через официальные веб-ресурсы компании. То есть начинать "цепочку доверия" с заведомо доверенного источника. Не знаете адрес официальной веб-страницы компании – набираете в гугле "сеть АЗС ХХХ" или "Министерство ХХХ официальная страница" — и она будет в первой или второй строке. Естественно, адрес должен начинаться с https и соответствовать названию компании. Можно также щелкнуть на замок около URL-адреса и нажать "Показать сертификат". Мошеннические сайты теоретически тоже могут прикрутить себе сертификат, но их быстро курят. На настоящей странице будут разные разделы, информация о компании и ее услугах/товарах, адресах соответствующих магазинов или офисов. Обычно мошенники не парятся и делают примитивный сайт-визитку на одну страницу. На настоящей веб-странице также можно найти раздел "Контакты" или что-то типа "Мы в соцсетях" и зайти на настоящую Facebook-страницу. И сравнить все то, о чем я написал выше.

Поэтому будем внимательны и внимательны. Война для отбросов — совсем не повод прекратить свою крысиную деятельность.

Перефразируя известное изречение из известного сериала: "Интернет — темный и полный ужасов".

P.S. Пока все это писал, фейковую страницу ОККО уже заблокировали.

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