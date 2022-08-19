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Шахраям завжди було плювати на війну, на голод, на епідемії, на стихійні лиха, на страждання людей. Вони використовують будь-який привід, граючись на очікуваннях та страхах. Їхня мета — лише гроші.

Буквально ще місяць тому в Україні була проблема з пальним: спочатку воно зникло, уряд намагався регулювати ціну, потім ціну відпустили, ціна стала ринковою, хоча й збільшеною вдвічі. Але навіть за удвічі більшу вартість палива не було на АЗС ще пару місяців.

Зараз чиновники почали говорити про додаткові податки на паливо і тому є сенс очікувати чергового підвищення цін на пальне. Аж тут у Facebook з’являється реклама начебто від імені мережі АЗС ОККО і пропонує дуже привабливі ціни на паливні талони: 47,9 грн за літр ДП проти 55 грн справжньої ціни — на 13% дешевше, ого. В очікуванні зростання цін — це начебто дуже приваблива пропозиція.

І головне — сторінка виглядає дуже схожою на справжню. Але це лише на перший погляд. При детальному вивченні виникають сумніви. Створена сторінка 7 серпня 2022 — лише десять днів тому. Підозріло? Так. Відповідно, всього лише 35 користувачів її лайкнуло, 41 — слідкує. Теж підозріло. Бо кількість уподобань та фоловерів на справжній сторінці ОККО вимірюється сотнями тисяч.

На сторінці шахраїв розміщено логотип ОККО. Начебто. Але якщо порівняти його зі справжнім логотипом на сторінці okko.ua — різниця очевидна: не ті кольори. Стандартний шахрайський тупий провтик. Та і назва шахрайської ФБ-сторінки — @talonck, Business Consultant. Тоді як справжня має назву @okkoua Petroleum Service. Збігається з назвою сайту okko.ua

Та і сам факт продажу чогось за значно меншою від ринкової ціною – вже має викликати підозри. Це автоматично повинно спрацьовувати у кожної критично мислячої людини. Повинно, але далеко не завжди спрацьовує. На чому шахраї і заробляють.

Що робити? Як боротися з шахраями у Facebook?

На кожній Facebook-сторінці є кнопка Report Page (повідомити про сторінку) — треба її натиснути й перейти до Scams and Fake Page (шахрайство та фейкові сторінки) — потім Pretending to be another business (прикидається іншим бізнесом) — далі Which business or person is this Page pretending to be? (яким бізнесом або людиною ця сторінка прикидається?) — і теоретично шахрайську сторінку мають заблокувати. Але. Цукерберги на подібні скарги реагують дуже повільно і шахрайська сторінка може тижнями збирати гроші з довірливих шукачів халяви. А от спробуй написати якесь стоп-слово про вбивць-окупантів (на "м" або на "р") — бан прилетить за 15-20 хвилин. Ще можна зателефонувати у компанію і уточнити чи правда є така ціна і повідомити де її побачили. Писати заяви в поліцію — теж можна, ха-ха. А раптом недореформована українська поліція разочок випадково займеться тим, чим має займатися. А шо, дива трапляються.

Як убезпечити себе від шахрайських схем у соцмережах

Як завжди — перевіряти через офіційні вебресурси компанії. Тобто починати "ланцюжок довіри" із завідомо довіреного джерела. Не знаєте адресу офіційної вебсторінки компанії — набираєте в гуглі "мережа АЗС ХХХ" або "міністерство ХХХ офіційна сторінка" — і вона буде у першому чи другому рядку. Звісно, адреса має починатися з https та відповідати назві компанії. Можна ще клацнути на замочок біля URL-адреси і натиснути "Показати сертифікат". Шахрайські сайти теоретично теж можуть прикрутити собі сертифікат, але їх швидко палять. На справжній сторінці будуть різні розділи, інформація про компанію та її послуги/товари, адреси відповідних магазинів чи офісів. Зазвичай шахраї не паряться і роблять примітивний сайт-візитку на одну сторінку. На справжній вебсторінці також можна знайти розділ "Контакти" або щось типу "Ми у соцмережах" і зайти на справжню Facebook-сторінку. І порівняти все те, про що я написав вище.

Тому будьмо пильними та уважними. Війна для покидьків — геть не привід припинити свою щурячу діяльність.

Перефразуючи відомий вислів з відомого серіалу: "Інтернет — темний та повний жахіть".

P.S. Поки все це писав, фейкову сторінку ОККО вже заблокували.

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