МАУ разрешит некоторым пассажирам летать без масок

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" с 12 октября позволит не использовать маски пассажирам, которым по состоянию здоровья нельзя этого делать. В частности, если они имеют проблемы с дыханием. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Таким пассажирам нужно обязательно иметь при себе справку от врача и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, который получен не ранее чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию.

В то же время компания запретила носить респираторы с клапаном выдоха, потому что через него на респираторе однонаправленно выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель инфекционной болезни.

Напомним, Киев после обновления карантинных зон окажется в "оранжевой".