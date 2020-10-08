Киев с 12 октября попадет в "оранжевую" зону карантина, – Госпотребслужба

Киев после обновления карантинных зон окажется в "оранжевой".

Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает РБК-Украина.

"Сегодня комиссия будет рассматривать вопрос об изменении цвета по показателям. Город Киев попадает в "оранжевую зону", – заявил Рубан.

По его словам, в столице актуальна проблема с койко-местами, потому что заполняемость больниц достигает 75%.

Как отмечается, новое карантинное зонирование должны утвердить 8 октября. Оно вступит в силу с понедельника, 12 октября.

Рубан также допустил, что Киев может оказаться в "красной" зоне.

"Может быть и "красная" (зона, – ред.), но основная задача – не допустить этого... Ежедневно проводится увеличение койко-фонда, что является сегодня основным критерием внедрения жестких карантинных мероприятий", – сказал Рубан.

Напомним, в настоящее время Киев находится в "желтой" зоне.

В "оранжевой" зоне запрещена работа: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения); детских лагерей. А также запрещены массовые сборы более 100 человек (один человек на 20 кв. м).

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 422 новых случая заражения коронавирусом, 11 человек умерли, 222 человека выписали из больниц после выздоровления.

Очередные местные выборы, назначенные на 25 октября этого года, состоятся даже в тех регионах, которые будут отнесены к “красной” карантинной зоне.