За минувшие сутки в столице умерли 11 человек.

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 422 новых случая заражения коронавирусом, 11 человек умерли, 222 человека выписали из больниц после выздоровления.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По состоянию на 8 октября в столице COVID-19 заболели 25 896 человек, из них 9 116 уже победили болезнь. 453 пациента умерли от осложнений коронавируса (+11 за сутки).

В частности, заболели: 223 женщины в возрасте от 18 до 93 лет, 169 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет, 11 девочек от 3 до 16 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет. Также заболели 23 медика. Госпитализированы 36 пациентов.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявили в Деснянском (107), в Оболонском (52) и Днепровском (51) районах.

Отметим, в Киеве за 6 октября от COVID-19 умерли шесть человек. За 7 октября в Украине заболели коронавирусом 5 397 человек. Это рекорд за все время эпидемии в стране.