Статистика коронавируса в Киеве на 7 октября: в стационарах 322 тяжелых больных

За 6 октября от COVID-19 умерли шесть человек, общее число жертв стало 442. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания уже 25 474.

За сутки заболели:

212 женщин в возрасте от 18 до 94 лет;

144 мужчины от 19 до 87 лет;

14 девочек от 3 месяцев до 16 лет и 13 мальчиков от 2 лет до 17.

В том числе заболели 15 медиков.

В больницы попали 72 человека, остальные – на самоизоляции. Всего в стационарах сейчас лечатся 1587 больных коронавирусом, из них 23 ребенка. 322 пациента находятся в тяжелом состоянии, 509 получают кислородную поддержку, 31 человек – под аппаратами ИВЛ.

Выздоровели за минувшие сутки 349 человек. Всего коронавирус преодолели 8894 киевлянина.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 71, в Оболонском – 50 и в Шевченковском районе – 49.

Напомним, по состоянию на 7 октября в Украине заболели коронавирусом 4 753 человека (сутками ранее – 4 348). Это антирекорд за все время эпидемии в стране. За сутки скончались 77 человек (днем ранее – 90). Зафиксированы 2 569 выздоровевших (днем ранее – 2149), что также рекордный показатель. Продолжают болеть 128 770 пациентов.

Состояние больного коронавирусом пятого президента Украины Петра Порошенко ухудшилось, у него продолжает развиваться пневмония.