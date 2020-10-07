Статистика коронавируса в Украине на 7 октября: очередной антирекорд – 4 753 заболевших
За сутки выздоровело тоже рекордное количество пациентов.
По состоянию на среду, 7 октября, в Украине заболели коронавирусом 4 753 человека (сутками ранее – 4 348). Это рекорд за все время эпидемии в стране. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
За этот период скончались 77 человек (днем ранее – 90). За сутки зафиксированы 2 569 выздоровевших (днем ранее – 2149), что также рекордный показатель.
Продолжают болеть 128 770 пациентов.
Больше всего новых случаев в Харьковской области (+685), Киеве (+383), Одесской области (+316), Днепропетровской области (+316), Донецкой области (+263), Полтавской области (+227).
Динамика по регионам:
– Киев – 25 474 заболевших (383 за сутки);
– Харьковская – 22 136 (685);
– Львовская – 21 696(202);
– Черновицкая – 15 589 (145);
– Одесская – 15 337 (316);
– Тернопольская – 14 737 (127);
– Ивано-Франковская – 14 562 (111);
– Ровенская – 13 532 (158);
– Закарпатская – 10 373 (56);
– Киевская – 10 291 (192);
– Волынская – 9037 (157);
– Днепропетровская – 7688 (316);
– Винницкая – 7074 (144);
– Хмельницкая – 7573 (210);
– Житомирская – 7221 (151);
– Сумская – 5885 (209);
– Черниговская – 4907 (95);
– Черкасская – 4917 (230);
– Запорожская – 4862 (116);
– Донецкая – 4824 (263);
– Николаевская – 4025 (131);
– Полтавская – 3497 (227);
– Херсонская – 1591 (47);
– Луганская – 1394 (61);
– Кировоградская – 1215 (21).
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 5 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 22, 66% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 18 093. Было проведено 25 126 ПЦР-тестирований.
В ближайшие месяцы число новых заболевших коронавирусом может колебаться в пределах от 7 000 до 9 000 случаев в сутки. Такой прогноз обнародовал глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт. А министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что на текущей неделе Украина преодолеет отметку в пять тысяч новых случаев коронавируса в сутки.