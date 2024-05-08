Отзыв вакцины AstraZeneca: в Украине не выявили побочных реакций, — Минздрав (видео)

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин напомнил, что в инструкциях к вакцине прописаны потенциальные анафилактические реакции у пациентов.

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В Украине пока не зарегистрировано неблагоприятных случаев после прививки от COVID-19 вакциной AstraZeneca. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Мы понимаем, что даже в инструкции к применению вакцин с достаточно небольшим уровнем вероятности 1 на миллион, 1 на 10 миллионов могут применяться или фиксируются тяжелые анафилактические реакции у тех или иных пациентов. Этот процент является крайне низким и для применения вакцины он является допустимым. Именно для этого на каждом пункте вакцинации обустраивается специальная аптечка. Специалисты проходят обучение по оказанию домедицинской помощи. Но в Украине таких случаев не было зарегистрировано", — заверил Кузин.

Он отметил, что сейчас 80% людей, которые умирают от гриппа или от коронавирусной инфекции — это люди, которые не вакцинировались.

"Это на самом деле очень высокие цифры. Если мы посмотрим суммарно по итогам эпидемического сезона, то в Украине заболело чуть больше 4,5 млн человек. Если посмотреть исключительно на ковид, то это чуть больше 150 тысяч. Смертельных случаев мы зарегистрировали около 1100. Из них в подавляющем большинстве — это смертельные случаи от именно ковида, потому что ковид охватывает меньше слоев населения, но поражает все же большее количество людей", — рассказал Кузин.

По данным Национальной службы здоровья, в Украине хотя бы одной дозой AstraZeneca иммунизировано более 868 тысяч человек.

Напомним, 8 мая англо-шведский производитель AstraZeneca сообщил, что отзывает свою вакцину против Covid-19, ссылаясь на отсутствие спроса.

30 апреля Фокус писал, что фармацевтический гигант в суде впервые признал, что AstraZeneca может вызвать редкий и опасный побочный эффект — тромбоз с синдромом тромбоцитопении.