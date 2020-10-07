Частным лабораториям будут платить из бюджета за проведение ПЦР-тестов, — Степанов

По скорости проведения тестов на COVID-19 отстают Донетчина, Харьковщина, Одесщина, а в лидерах — Закарпатье, Ивано-Франковщина, Львовщина, Кировоградщина.

Министерство здравоохранения ведет переговоры с частными лабораториями, чтобы те проводили тесты на COVID-19 за бюджетные средства.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время ежедневного брифинга в среду, 7 октября.

"На следующем заседании правительства по нашему предложению будет принято решение — мы привлекаем максимально частные лаборатории для того, чтобы они по нашему заказу (делали ПЦР-тесты)... Мы провели переговоры, и некоторые соглашаются работать – чтобы государство платило им за тесты ПЦР, а они будут делать соответствующее тестирование", — отметил министр.

По его словам, за прошедшие сутки удалось провести 59 189 тестирований, из них — 32 376 методом ПЦР, а также 26 813 —методом ИФА. Для сравнения Степанов уточнил, что в начале эпидемии, в первых числах апреля, в Украине делали 200 ПЦР-тестов тестов в сутки.

"Я понимаю, что количество тестирований, которые мы делаем, исходя из сегодняшнего количества заболевших, исходя из динамики, с которой распространяется коронавирусная болезнь, — недостаточно. Мы и в дальнейшем ее увеличиваем, доставляем и устанавливаем соответствующее оборудование", — заверил он.

Отметим, по данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 5 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 22, 66% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 18 093. Было проведено 25 126 ПЦР-тестирований.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что на текущей неделе Украина преодолеет отметку в пять тысяч новых случаев коронавируса в сутки.