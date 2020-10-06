Статистика коронавируса в Украине на 6 октября: за сутки умерли 90 пациентов
В Украине вновь более 4 000 заболевших COVID-19 за сутки.
По состоянию на вторник, 6 октября, в Украине заболели коронавирусом 4 348 человек (сутками ранее – 3 774). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
За прошедшие сутки умерли 90 пациентов с коронавирусом (сутками ранее – 33), выздоровели 2 149 (днем ранее – 1145).
Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 заболели 234 584 человек, умерли 4 520, выздоровел 103 401 пациент.
Всего в больницах находятся 17 585 человек с диагнозом COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию.
За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали в Харьковской (487), Полтавской (305) областях и Киеве (355). Меньше всего инфицированных выявили в Кировоградской области (10).
Динамика по регионам:
– Харьковская область – 21 451 заболевших (+487 за сутки);
– Львовская – 21 494 (200);
– Черновицкая – 15 444 (158);
– Одесская – 15 021 (292);
– Киев – 25 091 (355);
– Ивано-Франковская – 14 451 (106);
– Тернопольская – 14 610 (189);
– Ровенская – 13 374 (126);
– Закарпатская – 10 317 (98);
– Киевская – 10 099 (181);
– Волынская – 8880 (146);
– Винницкая – 6930(108);
– Житомирская – 7070 (136);
– Хмельницкая – 7263 (295);
– Днепропетровская – 7372 (235);
– Черниговская – 4812 (135);
– Сумская – 5676 (223);
– Черкасская – 4687 (137);
– Запорожская – 4746 (116);
– Николаевская – 3894 (75);
– Донецкая – 4561 (148);
– Полтавская – 3270 (305);
– Кировоградская – 1194 (10);
– Херсонская – 1544 (48);
– Луганская – 1333 (39);
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 4 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 23, 33% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 12 542. Было проведено 15 646 ПЦР-тестирований.
В ближайшие месяцы число новых заболевших коронавирусом может колебаться в пределах от 7 000 до 9 000 случаев в сутки. Такой прогноз обнародовал глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт. А министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что на текущей неделе Украина преодолеет отметку в пять тысяч новых случаев коронавируса в сутки.