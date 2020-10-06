Местные выборы состоятся даже в "красной" зоне, – Минздрав

Находящиеся на самоизоляции граждане могут подать заявку на голосование из дома вплоть до 23-го октября.

Очередные местные выборы, назначенные на 25 октября этого года, состоятся даже в тех регионах, которые будут отнесены к “красной” карантинной зоне.

Об этом на брифинге во вторник, 6 октября заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНИАН.

Степанов подчеркнул, что в местах голосования будут соблюдаться необходимые санитарные нормы, а каждый избиратель должен будет прийти на участок в маске и со своей ручкой, чтобы уменьшить риск передачи вируса в кабинках.

На избирательные участки будут пускать всех, но люди, у которых заметят характерные для коронавируса симптомы, вынуждены будут голосовать в специальной отдельной кабинке.

Глава Минздрава отметил, что проголосовать смогут и те, кто будет находится на самоизоляции. Им необходимо будет подать соответствующее заявление и справку о состоянии здоровья до 20:00 вечера 23 октября. В день голосования они должны будут просто предъявить свой паспорт членам комиссии, которые приедут к ним домой, не передавая его в руки.

"Люди, которые находятся в больницах, будут голосовать там с помощью специальных бригад, которые приедут и проведут процесс голосования", – добавил Степанов.

Министр подчеркнул, что условия для проведения местных выборов были утверждены отдельным постановлением Кабмина: "Там мы учли все без исключения вещи, которые необходимо выполнять при проведении выборов. Разработали его вместе с Центральной избирательной комиссией".

Стоит отметить, что в Украине во время карантина уже проходило голосование – промежуточные выборы по 179-му мажоритарному округу в Харьковской области, которые состоялись 15 марта, спустя несколько дней после введения карантина по всей территории страны.

Напомним, ранее Фокус разбирался, как украинские мэры жертвуют здоровьем людей ради голосов на предстоящих выборах.