Наперегонки с коронавирусом. Как украинские мэры жертвуют здоровьем людей ради голосов на выборах

Мы все можем быть довольны или недовольны карантином в Украине, но без него коронавирус по стране распространялся бы еще быстрее, это точно.

Разберем это на примере Днепра. Недавно городские власти устроили на главной площади праздник по случаю Дня города. Ярмарки, соревнования, концерты — и все это с многотысячной аудиторией, без масок и социальной дистанции.

Теперь, спустя неделю, Днепр попал в новостные ленты уже по другому поводу — благодаря рекордам новых инфицированных. 242 человека за последние сутки. То есть, в городе наблюдается прыжок по темпу появления заболевших.

Напомню еще про один город, который любит фестивалить во время пандемии. Запорожье тоже недавно отметилось праздником Khortytsia Freedom 2020, разрешенным местными властями. В соцсетях фестиваля все еще благодарят людей за участие. При этом министр здравоохранения Максим Степанов чуть ли не ежедневно говорит о том, что массовые мероприятия являются одной из главных причин распространения COVID-19.

Конечно, вопрос — к самим посетителям, которые должны беречь свое здоровье и воздерживаться от массовых гуляний. Во время эпидемии — главное, что может сделать каждый, — это быть ответственным за себя. Но, как мы видим, в отдельных городах желание веселья перебивает чувство беспокойства о родных и близких.

Интересно, как себя при этом ведут власти городов. У Минздрава с украинским мэрами на прошлой неделе состоялась встреча, на которой те обещали воздерживаться от проведения массовых гуляний.

Но потом эти же власти вспоминают о предстоящих выборах, — и все. Обещания забываются, борьба за голоса выходит на первый план.

Волнует только один вопрос: какой город будет следующим? И сколько больниц станут заполненными уже в ближайшие недели?

До выборов, как никак, еще целый месяц. Есть время побить все существующие “антирекорды”.

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Публикуется с согласия автора.