Атака клонов отменяется: поможет ли запрет "кандидатов-двойников" честным выборам в Украине

Очередная порция новаций украинского избирательного законодательства прибыла.

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В Раде зарегистрирован законопроект 6046 "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины касательно предотвращения использования манипулятивных технологий с целью введения избирателей в заблужение".

Ключевой пункт изменений — обязанность вносить в избирательный бюллетень на президентских, парламентских и местных выборах информацию об изменении кандидатом на протяжении последних 5 лет фамилии и/или имени и отчества.

В бюллетене, в таком случае, должны отображаться все предыдущие фамилии, имена, отчества и даты их изменения.

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Такая же информация будет вноситься в информационные плакаты и буклеты.

Российский пример: двойники кандидата Бориса Вишневского на выборах в заксобрание Санкт-Петербурга

[ + – ] Свежий пример использования на выборах технологии "двойников": на выборах в заксобрание российского Санкт-Петербурга зарегистрированы двойники кандидата Бориса Вишневского.

Безусловно, это усложнит работу специалистов по поиску двойников и клонов, но в корне проблему не решит. Так как однофамильцы — довольно распространенное явление и без специального изменения техническим кандидатом фамилии.

Поэтому проект закона существенно не ограничит возможность использования реального однофамильца.

Ну и самый замечательный пример использования этой технологии — на нынешних выборах в РФ. На выборах в заксобрание Санкт-Петербурга зарегистрированы двойники кандидата Бориса Вишневского. Фокус в том, что они еще и внешне похожи друг на друга.

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