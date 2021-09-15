Атака клонов отменяется: поможет ли запрет "кандидатов-двойников" честным выборам в Украине
"В Верховной Раде хотят законодательно запретить использование на выборах технологии "кандидатов-двойникоа". Удастся ли это сделать?" Мнение.
Очередная порция новаций украинского избирательного законодательства прибыла.
В Раде зарегистрирован законопроект 6046 "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины касательно предотвращения использования манипулятивных технологий с целью введения избирателей в заблужение".
Ключевой пункт изменений — обязанность вносить в избирательный бюллетень на президентских, парламентских и местных выборах информацию об изменении кандидатом на протяжении последних 5 лет фамилии и/или имени и отчества.
В бюллетене, в таком случае, должны отображаться все предыдущие фамилии, имена, отчества и даты их изменения.Важно
Такая же информация будет вноситься в информационные плакаты и буклеты.
Российский пример: двойники кандидата Бориса Вишневского на выборах в заксобрание Санкт-Петербурга
Безусловно, это усложнит работу специалистов по поиску двойников и клонов, но в корне проблему не решит. Так как однофамильцы — довольно распространенное явление и без специального изменения техническим кандидатом фамилии.
Поэтому проект закона существенно не ограничит возможность использования реального однофамильца.
Ну и самый замечательный пример использования этой технологии — на нынешних выборах в РФ. На выборах в заксобрание Санкт-Петербурга зарегистрированы двойники кандидата Бориса Вишневского. Фокус в том, что они еще и внешне похожи друг на друга.