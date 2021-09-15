Атака клонів скасовується: чи допоможе заборона "кандидатів-двійників" чесним виборам в Україні
У Верховній Раді хочуть законодавчо заборонити використання на виборах технології "кандидатів-двійників". Чи вдасться це зробити?
Чергова порція новацій українського виборчого законодавства прибула.
У Раді зареєстрований законопроект 6046 "Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо запобігання використанню маніпулятивних технологій з метою введення виборців в оману".
Ключовий пункт змін — обов'язок вносити до виборчого бюлетеня на президентських, парламентських і місцевих виборах інформацію про зміну кандидатом протягом останніх 5 років прізвища та/або імені та по батькові.
У бюлетені, в такому випадку, повинні відображатися всі попередні прізвища, імена, по батькові та дати їх зміни.Важливо
Таку ж інформацію вноситимуть в інформаційні плакати та буклети.
Російський приклад: двійники кандидата Бориса Вишневського на виборах у закзбори Санкт-Петербурга
Безумовно, це ускладнить роботу фахівців з пошуку двійників і клонів, але в корені проблему не вирішить. Оскільки тезки — досить поширене явище і без спеціальної зміни технічним кандидатом прізвища.
Тому проект закону суттєво не обмежить можливість використання реального тезки.
Ну й найкращий приклад використання цієї технології — на нинішніх виборах в РФ. На виборах в закзбори Санкт-Петербурга зареєстровані двійники кандидата Бориса Вишневського. Фокус у тому, що вони ще й зовні схожі один на одного.