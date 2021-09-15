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Атака клонів скасовується: чи допоможе заборона "кандидатів-двійників" чесним виборам в Україні

У Верховній Раді хочуть законодавчо заборонити використання на виборах технології "кандидатів-двійників". Чи вдасться це зробити?

Олег Постернак
Олег Постернак
Політконсультант
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Кандидати-двійники
Внесений до парламенту законопроект ускладнить роботу фахівців з пошуку двійників і клонів, але в корені проблему не вирішить.

Чергова порція новацій українського виборчого законодавства прибула.

У Раді зареєстрований законопроект 6046 "Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо запобігання використанню маніпулятивних технологій з метою введення виборців в оману".

Ключовий пункт змін — обов'язок вносити до виборчого бюлетеня на президентських, парламентських і місцевих виборах інформацію про зміну кандидатом протягом останніх 5 років прізвища та/або імені та по батькові.

У бюлетені, в такому випадку, повинні відображатися всі попередні прізвища, імена, по батькові та дати їх зміни.

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Таку ж інформацію вноситимуть в інформаційні плакати та буклети.

Російський приклад: двійники кандидата Бориса Вишневського на виборах у закзбори Санкт-Петербурга

Свіжий приклад використання на виборах технології "двійників": на виборах у закзбори російського Санкт-Петербурга зареєстровані двійники кандидата Бориса Вишневського.
Свіжий приклад використання на виборах технології "двійників": на виборах у закзбори російського Санкт-Петербурга зареєстровані двійники кандидата Бориса Вишневського.

Безумовно, це ускладнить роботу фахівців з пошуку двійників і клонів, але в корені проблему не вирішить. Оскільки тезки — досить поширене явище і без спеціальної зміни технічним кандидатом прізвища.

Тому проект закону суттєво не обмежить можливість використання реального тезки.

Ну й найкращий приклад використання цієї технології — на нинішніх виборах в РФ. На виборах в закзбори Санкт-Петербурга зареєстровані двійники кандидата Бориса Вишневського. Фокус у тому, що вони ще й зовні схожі один на одного.

Першоджерело.