Медийный фронт Украины. Как Россия проиграла войну за украинского телезрителя

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Телемарафон "Единые новости" – медийный фронт Украины, и создан он по всем канонам кризисных коммуникаций во время войны. Хотя уже начались определенные сетования со стороны некоторой части общества, что марафон – это пропагандистский ресурс в политических целях. Эти упреки понятны, потому что, с одной стороны, в плюралистическом украинском обществе есть люди, нуждающиеся даже во время войны хотя бы в какой-то качественной аналитики. Поэтому тот, кто сейчас вкладывается в основательные аналитические youtube-каналы, будет иметь важный информационный маневр на будущее.

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Да и рядовой украинец преимущественно привык к герменевтической роли олигархического телевидения, когда готовые шаблоны интерпретации событий оказываются уже прожеванными и встроенными в сознание, тем самым потребителя освобождают от чрезмерного интеллектуального напряжения.

Так или иначе, но "Единые новости" во время войны создают сильную героическую зону, грамматику героизма в символическом пространстве противостояния с врагом – Россией.

Трагические и сложные события правильно реинтерпретируются в соответствующем духе для поддержки коллективного эмоционального интеллекта.

Во время войны за национальную экзистенцию не может и не должно быть иначе. При этом сравнивать единый телемарафон с российскими пропагандистскими каналами неверно. Между ними есть много заметных разниц. Российские медиа формируют преимущественно квиетическую модель поведения потребителя (деполитизированную, безвременную), тогда как украинские – мобилизационную и активистскую.

На самом деле информационную битву с РФ за гражданина Украина выиграла Украина, начиная еще с 2014 г. Где-то пять лет назад разговаривал с опытным российским медиатехнологом, который в частном разговоре признал, что государственную идею Украины после 2014 г. конструируют именно украинские медиа. Они держали социоинформационное поле украинства в позиции актуальной нормы самобытного и сильного народа.

На самом деле информационную битву с РФ за гражданина Украина выиграла Украина, начиная еще с 2014 г.

Именно украинские медиа (государственные, олигархические, свободные youtube-проекты) задолго до нынешней войны сформировали железную украиноцентрическую agenda setting, которая транслировалась в повседневность: домашние кухни, рабочие курилки, общественный транспорт, кафешные разговоры, уроки в школе и т. д.

И это даже несмотря на наличие медиамашины Медведчука (112, NewsOne, ZiK, а затем – UkrLive, Первый независимый) и телеканала Мураева "Наш". Принято считать их пророссийскими. Если более серьезно, то вернее будет их определить как платформы для информационно-психологических операций в интересах РФ.

Опять же, на первых этапах развития этих СМИ они были вполне сознательными качественными ресурсами, компетентно представлявшими информационное поле. Там начинала работать масса талантливых журналистов, которые занимали и продолжают занимать абсолютно органическую для них проукраинскую позицию уже на других телеканалах. Для какой-то части журналистов это был просто материальный заработок и это вполне понятно, поскольку они границу в отношении Украины не переходили.

Но надо понимать, что каналы 112, NewsOne, ZiK погубила именно фигура Медведчука. Совершенно идиотское зомбирование зрителя его персоной, тупые высказывания членов ОПЗЖ, заидеологизированность и примитивность контента сделали эти медиаресурсы невыносимыми. У меня был доступ к реальной телеметрии, вес этих телеканалов неуклонно уменьшался в течение 2017-2019 гг. Аудитория этих телеканалов не имела показательной синхронизации с электоратом ОПЗЖ. Поэтому переоценивать их значение действительно не нужно.

Тематические нарративы, подборка гостей, драматургия вечерних ток-шоу расписывались до мелочей, но делалось это настолько неинтересно, бездарно и тупо, что при большом желании расфокусировать информационные операции было очень просто. И это отдельная беседа, как-нибудь расскажу.

Причина заключалась в том, что через эти телеканалы, скорее всего, тупо списывались российские деньги. Отчеты направлялись в Кремль, будто картинка была вполне пригодной для восхищения глаз доверчивых гэбэшных кураторов РФ, чей уровень медиапсихологии остался еще на этапе ОРТ и НТВ.

Другое дело те, кто остался на этих каналах после перехода медведчуковской телеоккупации в активную стадию осуществления информационно-психологических операций РФ. Эти журналисты делали это сознательно, понятно, что за огромные гонорары. Теперь их ищут.

Что касается канала "Наш", то сначала он исполнял роль персонального медиаресурса с целью технологической раскрутки Мураева, оскорбленного через рейдерство Медведчука и Рабиновича касательно его канала NewsOne. Есть информация, что за Мураевым стояли действительно другие игроки украинской политики.

Каналу "Наш" удалось учесть ошибки медиамашины Медведчука, поэтому он продолжал сохранять видимость полярных точек зрения с акцентом на скандальный контент как способ завоевания внимания зрителей преимущественно юго-восточного региона. Ситуацию изменил 2021 год, когда, наверное, украинские власти получили серьезные аргументы по поводу необходимости его закрытия перед началом, как мы знаем, ожидаемой войны. Поведение Мураева после 24 февраля (после предательского поста он фактически исчез) говорит о том, что, вероятнее всего, каналу "Наш" отводилась важная роль для оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины.

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