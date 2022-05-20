Четвертый Рейх Путина. Как президент России копирует Гитлера

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В Думу РФ внесен заĸонопроеĸт, который позволит Путину создавать российские администрации на территории других стран.

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Речь, очевидно, идет о режиме оккупации наших территорий. И вот что интересно. Дело в том, что с 2014 года Кремль действовал в парадигме советских традиций.

Условно говоря, аннексия Крыма была похожа на аннексию стран Балтии.

Но дальше он действовал в формате создания буферных "народных республик", причем "народной республикой" должна была стать вся так называемая "Новороссия". Точно так режимы "народных" республик СССР устанавливал в оккупированных во время Второй мировой странах Европы — в Польше, Чехословакии и Венгрии.

Относительная автономия, местная элита, пусть и подконтрольная Москве, участие в социалистическом содружестве. И, конечно, постоянный контроль со стороны советской армии.

Третий Рейх в своей экспансии действовал иначе. Он устанавливал на оккупированных территориях прямое правление в форме протекторатов и Рейхкомиссариатов во главе с генерал-губернаторами. Прямое подчинение Берлину и централизованное управление без формального вхождения в Германию.

Так вот, Путин такой борец с нацизмом, что, возрождая СССР, фактически возрождает Третий Рейх, следуя всем его практикам. Именно поэтому Путин = Гитлер. И это не преувеличение, это просто фат!

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