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Четвертий Рейх Путіна. Як президент Росії копіює Гітлера

"Борець із нацизмом Путін, відроджуючи СРСР, фактично відроджує Третій Рейх, дотримуючись усіх його мерзенних практик". Думка.

Сергій Висоцький
Сергій Висоцький
Журналіст
1934
Путін, Гітлер
Фото: Neveragain.media | Хороший учень. Путін копіює Гітлера

У Думу РФ внесено законопроєкт, який дозволить Путіну створювати російські адміністрації на території інших країн.

Йдеться, очевидно, про режим окупації наших територій. Й ось що цікаво. Справа в тому, що з 2014 року Кремль діяв у парадигмі радянських традицій.

Умовно кажучи, анексія Криму була схожа на анексію країн Балтії.

Але далі він діяв у форматі створення буферних "народних республік", причому "народною республікою" мала стати вся так звана "Новоросія". Так само режими "народних" республік СРСР встановлював в окупованих під час Другої світової країнах Європи — у Польщі, Чехословаччині й Угорщині.

Відносна автономія, місцева еліта, хай і підконтрольна Москві, участь у соціалістичній співдружності. І, звичайно, постійний контроль із боку радянської армії.

Третій Рейх у своїй експансії діяв інакше. Він встановлював на окупованих територіях пряме правління у формі протекторатів і Рейхкомісаріатів на чолі з генерал-губернаторами. Пряме підпорядкування Берліну та централізоване управління без формального входження у склад Німеччини.

Так ось, Путін такий борець із нацизмом, що, відроджуючи СРСР, фактично відроджує Третій Рейх, дотримуючись усіх його практик. Саме тому Путін = Гітлер. І це не перебільшення, це просто факт!

Джерело.

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