Четвертий Рейх Путіна. Як президент Росії копіює Гітлера

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У Думу РФ внесено законопроєкт, який дозволить Путіну створювати російські адміністрації на території інших країн.

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Йдеться, очевидно, про режим окупації наших територій. Й ось що цікаво. Справа в тому, що з 2014 року Кремль діяв у парадигмі радянських традицій.

Умовно кажучи, анексія Криму була схожа на анексію країн Балтії.

Але далі він діяв у форматі створення буферних "народних республік", причому "народною республікою" мала стати вся так звана "Новоросія". Так само режими "народних" республік СРСР встановлював в окупованих під час Другої світової країнах Європи — у Польщі, Чехословаччині й Угорщині.

Відносна автономія, місцева еліта, хай і підконтрольна Москві, участь у соціалістичній співдружності. І, звичайно, постійний контроль із боку радянської армії.

Третій Рейх у своїй експансії діяв інакше. Він встановлював на окупованих територіях пряме правління у формі протекторатів і Рейхкомісаріатів на чолі з генерал-губернаторами. Пряме підпорядкування Берліну та централізоване управління без формального входження у склад Німеччини.

Так ось, Путін такий борець із нацизмом, що, відроджуючи СРСР, фактично відроджує Третій Рейх, дотримуючись усіх його практик. Саме тому Путін = Гітлер. І це не перебільшення, це просто факт!

Джерело.

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