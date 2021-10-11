Сам себе босс. Что такое "бирюзовая революция" и ждать ли ее в Украине

В последнее время в мире бизнеса все чаще говорят о "бирюзовых компаниях" и холакратии, как о новации корпоративной культуры и успешного предпринимательства.

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Речь идет о предпринимательских структурах, которые строятся не на основе субординационного менеджмента, а по принципу самоуправления, наставничества и ценностного слияния. У таких фирм распределенная структура без жесткой постоянной иерархии, внутренней бюрократии и внутриструктурной конфликтности.

Во многом, исходное понимание "бирюзовых организаций" (так называемых teal-организаций) дал бизнес-консультант Фредерик Лалу в своей книги "Открывая организации будущего". Он обнаружил прямую корреляцию между финансовыми результатами и темпами роста от большей свободы сотрудников в принятии решений.

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Мировая практика полна примеров "бирюзовой революции" в производстве продуктов питания, сфере фаст-фуда и ресторанного дела, финансовом секторе, разработке компьютерных игр, консалтинговом бизнесе, рекрутинге, юридическом деле.

Безусловно, пока сохраняется уклад индустриального общества с его рудиментами в поведенческой культуре, говорить о переходе на самоуправляющие практики менеджмента сложно. Также нужно иметь ввиду, что универсального teal-концепта не существует. Очень много зависит от особенностей бизнес-среды.

Однако в Украине уже применяются элементы "бирюзовых организаций", в основном в IT-секторе.

Чем удобны такие практики? Хотя бы в колоссальных показателях вовлеченности. Идея весьма простая: сотрудник помимо зарплаты и социального пакета в виде мотивации получает фактически статус виртуального сооснователя и администратора.

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Именно такая структура соответствует массовой психологии миллениалов, для которых жесткая иерархия становится существенной преградой для практической эффективности.

Плюс в такой гибкой организации ты можешь учиться у коллег, менять со временем функционал. Т.е. мотивационный рост — не вверх, а вширь, что позволит сотруднику реализовать новые стороны личности. А это, в свою очередь, позволит зацементировать команды и сделать структуру более стабильной.

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