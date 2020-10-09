Статистика коронавируса в Украине на 9 октября: очередной антирекорд – 5 804 заболевших
По состоянию на пятницу, 9 октября, в Украине заболели коронавирусом 5 804 человека (днем ранее – 5 397). Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
Скончались 89 пациентов (сутками ранее – рекордные 93 жертвы). За этот же период зафиксированы 2 417 выздоровевших (днем ранее – 2 263).
Продолжают болеть 135 109 пациентов.
За минувшие сутки больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Харьковской (630), Одесской (403) областях и Киеве (567).
Меньше всего инфицированных выявили в Кировоградской области (28).
Динамика эпидемии по регионам:
– Харьковская область – 23 342 заболевших (+630 за сутки);
– Львовская – 22 172 (249);
– Черновицкая – 15 939 (182);
– Одесская – 16 107 (403);
– Киев – 26 463 (567);
– Ивано-Франковская – 14 835 (142);
– Тернопольская – 15 284 (305);
– Ровенская – 13 981 (183);
– Закарпатская – 10 629 (156);
– Киевская – 10 689 (199);
– Волынская – 9373 (174);
– Винницкая – 7731 (134);
– Житомирская – 7718 (261);
– Хмельницкая – 8062 (330);
– Днепропетровская – 8301 (307);
– Черниговская – 5212 (146);
– Сумская – 6404 (207);
– Черкасская – 5 349 (196);
– Запорожская – 5172 (165);
– Николаевская – 4293 (139);
– Донецкая – 5372(254);
– Полтавская – 3291 (236);
– Кировоградская – 1262 (28);
– Херсонская – 1714 (78);
– Луганская – 1613(133);
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 7 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 23,41% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 28 578. Было проведено 34 295 ПЦР-тестирований.
Напомним, в ближайшие месяцы число новых заболевших коронавирусом может колебаться в пределах от 7 000 до 9 000 в сутки. Такой прогноз обнародовал глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт.