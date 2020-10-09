Статистика коронавируса в Украине на 9 октября: очередной антирекорд – 5 804 заболевших

По состоянию на пятницу, 9 октября, в Украине заболели коронавирусом 5 804 человека (днем ранее – 5 397). Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

Скончались 89 пациентов (сутками ранее – рекордные 93 жертвы). За этот же период зафиксированы 2 417 выздоровевших (днем ранее – 2 263).

Продолжают болеть 135 109 пациентов.

За минувшие сутки больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Харьковской (630), Одесской (403) областях и Киеве (567).

Меньше всего инфицированных выявили в Кировоградской области (28).

Динамика эпидемии по регионам:

– Харьковская область – 23 342 заболевших (+630 за сутки);

– Львовская – 22 172 (249);

– Черновицкая – 15 939 (182);

– Одесская – 16 107 (403);

– Киев – 26 463 (567);

– Ивано-Франковская – 14 835 (142);

– Тернопольская – 15 284 (305);

– Ровенская – 13 981 (183);

– Закарпатская – 10 629 (156);

– Киевская – 10 689 (199);

– Волынская – 9373 (174);

– Винницкая – 7731 (134);

– Житомирская – 7718 (261);

– Хмельницкая – 8062 (330);

– Днепропетровская – 8301 (307);

– Черниговская – 5212 (146);

– Сумская – 6404 (207);

– Черкасская – 5 349 (196);

– Запорожская – 5172 (165);

– Николаевская – 4293 (139);

– Донецкая – 5372(254);

– Полтавская – 3291 (236);

– Кировоградская – 1262 (28);

– Херсонская – 1714 (78);

– Луганская – 1613(133);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 7 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 23,41% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 28 578. Было проведено 34 295 ПЦР-тестирований.

Напомним, в ближайшие месяцы число новых заболевших коронавирусом может колебаться в пределах от 7 000 до 9 000 в сутки. Такой прогноз обнародовал глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт.