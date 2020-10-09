Какой погоды ждать на выходных: озвучен прогноз

Наталья Диденко на своей странице в Facebook написала, что 10 и 11 октября для Украины будут еще теплыми. По ее словам, днем ожидается +16-20 градусов тепла, на юге страны — до +23. В воскресенье в западных регионах должно стать прохладнее, температура опустится до +13-16 градусов.

Синоптик написала, что суббота будет преимущественно сухой. Редкие дожди ожидаются в Одесской, Николаевской областях и в Крыму. В воскресенье дождей станет больше, они покроют Запад, Юг, частично Восток и Центр. В северных областях существенные осадки маловероятны.

В Киеве на выходных должна быть теплая погода без дождей.

"Октябрь — красивый, пестрый в цветах, пока теплый, без осенних холодов. Как раз хорошее время и погулять, и что-то доделать, побольше побыть на воздухе", — написала Диденко.

Напомним, названы даты, когда в Украине ждать первых морозов. Также названы условия для начала отопительного сезона по Украине.