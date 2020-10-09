Представителей Минздрава не позвали на "Право на власть", где обсуждали фейки касательно COVID-19, - Степанов

Глава Минздрава Украины Максим Степанов на брифинге заявил, что представителей министерства не пригласили на эфир передачи "Право на власть" от 8 октября, где обсуждали вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусом. Более того — когда они сами предложили присоединиться, то представители телеканала "1+1" отказали им. Однако во время эфира прозвучал ряд фейков, потому министр решил прояснить ситуацию.

Так, Степанов подчеркнул, что в Украине есть 16 компаний с лицензией на поставку медицинского кислорода, и в министерстве заинтересованы в увеличении их количества. По словам министра, информация о том, что двум производителям из Одессы полгода не выдают лицензии не соответствует действительности.

Также некоторые участники эфира предлагали ликвидировать такое понятие, как "медицинский кислород" и разрешить использовать "технический кислород", однако Минздрав такого делать не будет, поскольку между ними есть существенные различия.

Кроме того Степанов заявил, что информация касательно невыплат 300% ставки за лечение инфицированных коронавирусом не соответствует действительности, и эти деньги ежемесячно выплачивают в полном объеме.

На этом же телеэфире народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня".

"Жесткий карантин мы не можем ввести, мы это понимаем. Но мы можем ввести карантин выходного дня. Когда семья на выходной день остается у себя в семье, никуда не ездит – ни на концерты, ни в рестораны, ни куда-то еще. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка", – подчеркнул он.

Отметим, по состоянию на пятницу, 9 октября, в Украине заболели коронавирусом 5 804 человека (днем ранее – 5 397). Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране. Напомним, ранее Степанов во время брифинга спросил у организаторов концерта Поляковой в Харькове не пугает ли их количество инфицированных в регионе.