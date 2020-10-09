Фронтмен "Бумбокса" заболел COVID-19. Группа переносит концерты

У лидера украинской рок-группы "Бумбокс" 40-летнего Андрея Хлывнюка выявили коронавирус. Об этом музыкант написал на личной странице в Facebook.

"Друзья, к сожалению, я заболел ковид-19", – отметил Хлывнюк и добавил, что не нужно волноваться.

Также он рассказал, что сейчас чувствует себя как при сильной простуде, и призвал беречь себя.

Как сообщается на странице коллектива в Facebook, группа вынуждена перенести ближайшие концерты, которые были запланированы в Хмельницком.

"Понимаем, какое долготерпение проявляют наши фаны, спасибо вам и просим – если можете, потерпите еще несколько недель. Как только Андрей выздоровеет, мы к вам приедем. Увидимся в ноябре в Хмельницком и во Львове, сдадим тесты перед поездкой и привезем вам музыку, а не какашку", – говорится в сообщении.

Музыканты планируют снова вернутся к выступлениям в ноябре с программой "Бідам усім назло".

Ранее сообщалось, что в Украине откроют временные госпитали для больных коронавирусом.