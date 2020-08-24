"Бумбокс" и "Океан Эльзи" не разрешали использовать свои песни на концерте ко Дню Независимости

Представители украинских групп говорят, что к ним не обращались за разрешением на использование песен.

Украинские группы "Бумбокс" и "Океан Эльзи" не давали разрешения на использование своих песен в праздничном попурри ко Дню Независимости. Об этом сообщили представители музыкальных групп, передает Громадське.

Во время торжественных мероприятий на Софийской площади прошел концерт "Песенная история современной Украины", на котором разные украинские исполнители пели украинские песни.

Среди прочих песен во время концерта прозвучали композиция "Бумбокс" "Вахтерам", а также песня "Океан Эльзи" "Там, де нас нема".

В это же время, продюсер "Бумбокс" Алексей Согомонов сообщил, что с группой по этому поводу никто не связывался.

"Нет, конечно, никто не спрашивал", – заявил Согомонов.

Подобной историей поделилась и представитель группы "Океан Эльзи" Виктория Хоменко.

"Что касается вопросов об использовании песни "Океана Эльзи" сегодня утром – нет, не давали разрешения. Более того, как нам даже не обращались", – отметила представительница группы.

В Офисе президента пока ситуацию никак не прокомментировали.

Отметим, что на концерте ко Дню Независимости группу "Вахтерам" исполнил другой украинский коллектив "Время и Стекло", а "Там, де нас нема" – хор и Верка Сердючка.

Напомним, официальные мероприятия начались в столице с молебна "Молитва о мире и благословение Украины" в Софии Киевской. После этого, началась торжественная церемония вручения государственных наград на Софийской площади в Киеве.